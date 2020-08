Polacy szczerze o powodach powrotu do kraju. Czy tęsknota za ojczyzną jest jedynym bodźcem?

Dlaczego Polacy wracają do Polski?

Fot. Getty

Według najnowszych danych opublikowanych przez Office for National Statistics, liczba pracujących w Wielkiej Brytanii imigrantów z Unii Europejskiej spadła o blisko 300 000. Wśród imigrantów najczęściej opuszczających Wyspy znajdują się Polacy.

Exodusu imigrantów z państw Unii Europejskiej nie da się już nie zauważyć – w końcu, zgodnie ze statystykami opublikowanymi przez ONS, liczba imigrantów z krajów Wspólnoty zmniejszyła się w ostatnim czasie o 284 000 i spadła do 2,06 mln, czyli do poziomu nienotowanego od 2015 r. Wielu imigrantów decyduje się na opuszczenie Wielkiej Brytanii nie tylko ze względu na zbliżający się koniec okresu przejściowego i coraz bardziej prawdopodobny brak umowy handlowej z UE, ale też z powodu kryzysu w branży turystycznej i gastronomicznej, do którego doszło w ostatnich miesiącach na skutek wybuchu epidemii COVID-19.

Polacy wracają do Polski

Wśród imigrantów z UE, którzy najliczniej wyjeżdżają z UK, znajdują się Polacy. Ale, co ciekawe, Polacy coraz chętniej opuszczają nie tylko Wielką Brytanię, ale też Niemcy czy Holandię. W mediach społecznościowych rozgorzała niedawno dyskusja dotycząca powodów powrotu nad Wisłę. I choć najczęściej przytaczanym uzasadnieniem dla powrotu z emigracji jest tęsknota za ojczyzną, to nie jest to powód jedyny. Zresztą, sami zobaczcie najciekawsze komentarze: