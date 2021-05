Pogoda w Wielkiej Brytanii - to był najzimniejszy wczesnomajowy Bank Holiday w HISTORII UK!

Rekordowe chłody podczas Early May Bank Holiday

Niestety, w czasie pierwszego, majowego Bank Holiday pogoda na Wyspach nas nie rozpieszczała - było deszczowo, mokro i wietrznie. W dodatku tegoroczny Early May Bank Holiday pobiło historyczny rekord pod względem chłodu!

-5.9 stopni Celsjusza - taką temperaturę pokazały termometry w szkockim Kinbrace w dniu wczorajszym. To rekordowo niska temperatura odnotowana w czasie Early May Bank Holiday w historii Wielkiej Brytanii. Ostatni raz słupki rtęci spadły tak samo nisko, tego samego dnia w 2012 roku, gdy w tym samym Kinbrace odnotowano dokładnie taką samą temperaturę, co zostało oficjalnie potwierdzone przez meteorologów zatrudnionych w Met Office. Rzecz jasna nie wszędzie było tak zimno, jak w Szkocji - w Londynie i w południowo-wschodniej części kraju udało się uniknąć silnych mrozów, ale przez większą część weekendu było deszczowo i wietrznie.

Może i maj zaczął się dość szaro i buro, ale warto również wyraźnie zaznaczyć, że kwiecień 2021 roku zapisze się w historii, jako miesiąc z 218.8 godzinami słonecznymi w czasie dnia. To drugi najbardziej słoneczny przypadek tego typu, od kiedy zbierane są dane w tej materii. Inna sprawa, że słonecznej aurze niekoniecznie towarzyszyła dobra pogoda - temperatury w tym czasie były raczej niskie.

A jak przedstawiają się prognozy na najbliższe dni? Londyńczycy będą mogli cieszyć się wspaniałym słońcem w nadchodzący weekend z temperaturami sięgającymi nawet do 20 stopni Celsjusza, co z pewnością sprawi, że stołeczne ogródki piwne zaroją się do zmęczonych lockdownem i spragnionych słońca mieszkańców miasta. Oczekuje się, że Londyn będzie cieplejszy, niż włoski Rzym. Rzecznik Met Office, Steven Keates, deklaruje, że szczególnie w sobotę 8 maja możemy spodziewać się wyjątkowo ciepłej aury.

W szkockim Kinbrace odnotowano -5.9 stopni Celsjusza

"Z pewnością pogoda będzie inna niż ta, którą mieliśmy do czynienia od dobrych kilku tygodni" - komentował na łamach portalu "The Evening Standard". "Będzie bardziej wilgotno. Noce nie będą robiły się tak zimne, jak do tej pory".

Niestety, prognozy na kilka następnych dni nie są tak zachęcające. Dziś wieczorem możemy spodziewać się silnych opadów deszczu w środkowej Wielkiej Brytanii, które powoli przesuwać się będą na południe. Przejaśnień będzie można spodziewać się w południowej część Anglii i na północy Szkocji, ale tam z kolei temperatury spaść mogą poniżej zera.