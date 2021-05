Podróże w wakacje z UK do UE „pod znakiem zapytania”. Wielka Brytania może nie znaleźć się na unijnej bezpiecznej liście

Fot. Getty

Swobodne wakacyjne podróże z Wielkiej Brytanii do krajów Unii Europejskiej „pozostają pod znakiem zapytania”. Rada Europejska omówi dziś plany, dotyczące stworzenia listy państw bezpiecznych - UK może nie znaleźć się w tym gronie. Czy Polska będzie musiała zgodzić się na rozwiązania UE w kwestii wakacyjnych podróży?

Zezwolenie na swobodne podróże z UK do UE w te wakacje „pozostaje pod znakiem zapytania” - powiedział cytowany przez The Independent unijny urzędnik. Rada Europejska będzie dziś omawiać kwestię stworzenia wspólnej dla wszystkich 27. członków UE listy państw bezpiecznych, a ocena sytuacji epidemiologicznej w Wielkiej Brytanii nie jest oczywista.

Podróże w wakacje z UK do UE „pod znakiem zapytania”

Komisja Europejska proponuje, by w tym roku na wakacje do państw unijnych mogły przyjeżdżać tylko osoby, które albo podróżują z państw „o dobrej sytuacji epidemiologicznej”, albo otrzymały dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 zatwierdzonej w Unii Europejskiej. Plan ten miałby dotyczyć całej Wspólnoty najpóźniej od końca czerwca, ratując tym samym sezon urlopowy 2021.

Nowe plany unijne, dotyczące ożywienia turystyki w wakacje 2021, potwierdziła między innymi szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, pisząc na swoim Twitterze: „Proponujemy ponownie powitać zaszczepionych gości i osoby z krajów o dobrej sytuacji zdrowotnej”. Wciąż nie ustalono jednak, które kraje znajdą się na liście państw bezpiecznych, czyli tych „o dobrej sytuacji epidemiologicznej”, z których to państw dozwolone byłyby podróże niekonieczne do UE.

Ponieważ Wielka Brytania znajduje się już poza Wspólnotą, będzie musiała zostać poddana ocenie epidemiologicznej tak, jak każde inne państwo spoza UE. Po tej ocenie władze unijne zdecydują, czy sytuacja epidemiologiczna w UK pozwala na swobodne wpuszczanie podróżnych z Wysp do państw unijnych. Jednak jak wskazał jeden z unijnych urzędników, umieszczenie Wielkiej Brytanii na „bezpiecznej liście” UE „pozostaje pod znakiem zapytania”.

Czy Polska będzie musiała zgodzić się na unijne rozwiązania?

Jak wskazuje The Independent, nowe rozwiązania, które UE planuje wdrożyć na najbliższe wakacje w kwestii podróży spoza UE, nie muszą być bezwzględnie przestrzegane przez kraje członkowskie UE. Każdy kraj członkowski UE będzie miał prawo do wdrożenia unijnych rozwiązań lub też zmodyfikowania ich, a nawet do ich odrzucenia. Oznacza to, że Polska będzie mogła zmodyfikować lub zignorować wytyczne unijne w sprawie podróży niekoniecznych spoza UE (w tym z UK) w wakacje 2021 - o ile uzna to za stosowne.