Pożar na Tamizie - ogień zniszczył zabytkowe stocznie na wyspie Platt’s Eyot [WIDEO]

Potężny pożar wybuchł na jednej z wysp położonych na rzece Tamizie w londyńskiej dzielnicy Hampton, położone około 21,7 km od centrum brytyjskiej stolicy. Z żywiołem walczyło przeszło 100 strażaków.

Do tych zdarzeń doszło w dniu wczorajszym, 3 maja 2021 roku, krótki po godzinie 17:00. Pożar wybuchł na znajdującej się na rzece Tamizie wyspie Platt's Eyot, zlokalizowanej między śluzą Molesey i śluzą Sunbury, w londyńskiej dzielnicy Hampton (gmina Richmond upon Thames). Na wyspie tej znajdują się historyczne stocznie, w których w czasie I i II wojny światowej budowano brytyjskie kutry torpedowe (RN's Motor Torpedo Boats) i to właśnie one, jak czytamy w relacji brytyjskich mediów, ucierpiały w wyniku zaprószenia ognia.

"Ogromny" pożar pochłonął przynajmniej dwa obiekty przemysłowe na Platt's Eyot. Ich historia sięga 1916 roku , gdy zostały zbudowane przez przez Augustine'a Albana Hamiltona Scotta dla firmy Thorneycroft. Według relacji okolicznych świadków ogień miał pojawić się krótko po godzinie 17:00, a niektórzy z nich twierdzili, że przed pojawieniem płomieni dało się usłyszeć także eksplozje dochodzące z okolicy. Mówi się również, że niektórzy miejscowi próbowali ratować łodzie zacumowane na wyspie.

Do walki z żywiołem London Fire Brigade desygnowała 15 wozów strażackich, a liczba strażaków gaszących pożar sięgnęła 100 osób. Potwierdzono oficjalnie, że w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał, wiadomo jedynie, że jednej osobie na miejscu udzielono pomocy, ponieważ nawdychała się dymu.

