Pogoda w UK: W Nowy Rok w Wielkiej Brytanii będzie cieplej niż w Stambule

W Nowym Roku na Wyspach będzie cieplej niż zazwyczaj o tej porze roku, a słupki rtęci w termometrach wskażą wyższe temperatury niż w Stambule.

Z danych zebranych przez Met Office wynika, że mieliśmy w tym roku do czynienia z rekordowo ciepłymi Świętami Bożego Narodzenia, a wysokie jak na tę porę roku temperatury utrzymają się do Nowego Roku, kiedy to na Wyspach ma być cieplej nawet niż w Stambule. Jedynym terenem, w którym ma być deszczowo w przyszłym tygodniu jest północna Szkocja. Wystąpi także prawdopodobieństwo opadów w północno-zachodniej Anglii oraz Irlandii Północnej.

Dzisiaj tylko w północno-zachodniej Anglii pojawiło się słońce. Pochmurnie jest natomiast w pozostałych rejonach kraju, a w godzinach porannych miejscami pojawiła się zamarzająca mgła. Met Office poinformowało, że w północno-wschodniej Szkocji mogą wystąpić dzisiaj opady deszczu, jednak w innych częściach kraju ma być sucho, chociaż miejscami mgliście.

Weekend natomiast zacznie się pochmurnie, wystąpią również mgły o poranku. W południowych rejonach kraju warunki pogodowe będą bardziej stabilne, natomiast na północny wystąpią opady deszczu i pojawią się silne porywy wiatru. Przez cały tydzień temperatury będą utrzymywały się między 7 a 11 stopniami Celsjusza.

W przyszłym tygodniu natomiast w całym kraju - oprócz Szkocji - będzie sucho, a w Nowy Rok temperatura może wzrosnąć nawet do 11 stopni Celsjusza. Będzie dwa razy cieplej niż jest zazwyczaj o tej porze roku. Jedynie w Londynie, Manchesterze i Birmingham termometry będą wskazywać od 7 do 9 stopni Celsjusza.

