Pogoda w UK: To ma być najcieplejsza Wielkanoc od 70 lat. W niedzielę przygotujcie się na 26 a w poniedziałek na 27 stopni Celsjusza

Wielkanoc na Wyspach w tym roku ma być najcieplejsza od 70 lat. W niektórych częściach kraju będzie cieplej niż w turystycznych rejonach Morza Śródziemnego.

Mieszkańcy Wysp mogą liczyć w tę niedzielę na sprzyjającą pogodę i wzrost temperatur do 26 stopni Celsjusza w niektórych rejonach kraju, a w poniedziałek 27 stopni. Według zapowiedzi synoptyków będzie to najcieplejsza Wielkanoc od 70 lat.

SPRAWDŹ ile przeciętny Brytyjczyk wyda z okazji Świąt Wielkanocnych w 2019 roku

W sobotę w Gosport w Hampshire odnotowano 25,5 stopni Celsjusza i – jak poinformowało Met Office – był to do tej pory najcieplejszy dzień w tym roku. Temperatura nie przekroczyła jednak 29,4 stopni Celsjusza, która została odnotowana w 1949 roku w Camden Square w Londynie. W porównaniu jednak z Wyspami Kanaryjskimi (21 stopni) i Barceloną (17 stopni) było wczoraj bardzo ciepło.

Nawet w Szkocji i Irlandii Północnej odnotowano w sobotę wyjątkowo wysoką temperaturę jak na tę porę roku – 23,7 stopni i 21,7 stopni Celsjusza, a w Walii 23,5 stopni.

Rekordowe temperatury w przerwie świątecznej dopiero jednak nadejdą. Sophie Yeomans z Met Office powiedziała:

- Nie będą to najwyższe temperatury, jakie wypadły w kwietniu, jednak rekordy zostaną pobite w Wielkanocną niedzielę i poniedziałek. W niedzielę temperatura może wzrosnąć nawet do 26 stopni Celsjusza w niektórych częściach kraju, a w poniedziałek nawet do 27 stopni.

Niestety wysokie temperatury były prawdopodobną przyczyną pożaru wrzosowisk Ilkley Moor w Yorkshire w sobotni wieczór. Strażacy gasili ogień na obszarze 50 akrów.