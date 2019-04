Setki tysięcy imigrantów z UE chce pozostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie

Z najnowszych danych dotyczących aplikacji o status osoby osiedlonej wynika, że setki tysięcy imigrantów z UE chce zostać na Wyspach po Brexicie. Do tej pory o settled status wnioskowało ponad 430 000 obywateli Unii.

Ilość aplikacji o status osoby osiedlonej uprawniający imigrantów z UE do legalnego mieszkania, pracy, dostępu do służby zdrowia, edukacji oraz opieki socjalnej po Brexicie najlepiej oddaje decyzje podjęte przez obywateli UE w kwestii pozostania w Wielkiej Brytanii po jej wyjściu z Unii Europejskiej.

Program Eu Settlement Scheme został oficjalnie uruchomiony na Wyspach 30 marca, jednak ilość aplikacji o status osoby osiedlonej, które wpłynęły do Home Office dowodzi, że zainteresowanie pozostaniem w Wielkiej Brytanii po Brexicie jest wśród obywateli UE wysokie.

„The Guardian” opublikował dane ujawnione przez Home Office, z których wynika, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni wpłynęło do ministerstwa 200 000 aplikacji o settled status. Jeśli doliczymy do tego wnioski z programu pilotażowego, okaże się, że o status osoby osiedlonej postarało się już 430 000 imigrantów z UE.

Sajid Javid powiedział:

- Obywatele UE mają ogromny wkład w rozwój tego kraju i chcemy, aby w nim zostali. Dlatego też aplikowanie o settled status jest darmowe, a system jest prosty w użyciu. Ważne dla nas jest to, aby wszyscy zostali poinformowani o konieczności aplikacji. Wspieramy też osoby, które mogą mieć trudności ze złożeniem wniosku. Na pomoc w tym procesie przeznaczyliśmy 9 milionów funtów.

Brytyjski rząd przewiduje, że od 3,5 mln do 4,1 mln obywateli UE oraz członków ich rodzin jest uprawnionych do otrzymania statusu osoby osiedlonej do końca 2020 roku.

