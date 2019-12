Pogoda w UK - REKORDOWE 16,8 stopni Celsjusza w... grudniu! Jaka pogoda czeka nas na Sylwestra i Nowy Rok?

Ta pogoda już całkiem zwariowała! W dniu wczorajszym punkt obserwacyjny Met Office w Cassley w Sutherland w północnej Szkocji odnotował 16,8 stopni Celsjusza! To jedna z najwyższych wartości, jeśli idzie o grudniowe pomiary temperatury

Rzeczony pomiar został wykonany o godzinie trzeciej w nocy - jest to prawdziwa anomalia dla tej pory roku. Na tym obszarze, w ciągu nocy pod koniec grudnia przeciętna temperatura wynosi... zero stopni. Jak komentował Alex Burkill z Met Office mamy do czynienia z najwyższą temperaturą odnotowaną w tym okresie roku.

- Mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją. Nigdy nie zanotowaliśmy tak wysokiej temperatury pod koniec miesiąca. To, co czyni ten pomiar jeszcze bardziej niezwykły, to fakt, iż taka temperatura utrzymywała się o 3 nad ranem - komentował na łamach portalu "The Evening Standard" Burkill.

Do absolutnego rekordu w wysokości temperatury w grudniu jednak trochę zabrakło. Przypomnijmy, 2 grudnia 1948 r. w Achnashellach słupek rtęci zatrzymał się na 18,3 ° C. Jak tłumaczą meteorologowie za to zaskakujące zjawisko odpowiada tzw. efekt Foehna. Zachodzi on, gdy po jednej stronie góry gromadzą się wilgotne i zimne masy powietrza, a po drugiej - powietrze ciepłe i suche. W efekcie dochodzi często do gwałtownych zmian pogody, a w tym przypadku anomalia ta została wzmocniona pojawieniem się ciepłych mas powietrza znad Afryki.

Niemniej, pomijając tę wyjątkową sytuację, na terenie całej Wielkiej Brytanii panuje obecnie temperatura przewyższająca przeciętne średnie dla tego okresu. A jaka aura czeka nas na Sylwestra i Nowy Rok? Dla tych, którzy rok 2020 chcą powitać na świeżym powietrzy, bawiąc się na zewnątrz i oglądając noworoczne fajerwerki nie mamy dobrych wieści. Synoptycy zapowiadają załamanie pogody - zrobi się nie tylko chłodniej, ale (co gorsza!) można spodziewać się opadów deszczu.

"Pogoda podzieli kraj na dwie części. Będzie sucho na północy i mokro na południu" - podsumował cytowany wyżej Alex Burkill. Na południu temperatura ma spaść do około sześciu stopni Celsjusza, będzie zdecydowanie bardziej pochmurno i może popadać. Z kolei na północy będzie chłodniej, ale za to słonecznej i zdecydowanie bardziej sucho.