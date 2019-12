Brexit: Boris Johnson chce utworzyć zespół specjalnych, który ma zakończyć negocjacje z Unią NAJPÓŹNIEJ w grudniu 2020 roku

Brytyjski premier nie zamierza jednak dać za wygraną i zdecydowanie dąży do jak najszybszego zakończenia negocjacji.

Oznaczałoby to konieczność przedłużenia okresu przejściowego, który ma nastąpić po tym, jak UK opuści UE.

Fot. Getty

Boris Johnson planuje utworzyć specjalną grupę, która zajmie się tylko i wyłącznie dalszymi negocjacjami z Unią Europejską, dotyczącymi post-brexitowych stosunków. Zespół o nazwie „Taskforce Europe” ma zastąpić obecny Departament ds. Brexitu.

Brytyjskie media donoszą, że z dniem 31 stycznia, gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską, ministerstwo ds. Brexitu przestanie formalnie istnieć, a zastąpić je ma nowa jednostka, której zadaniem będzie wynegocjowanie w czasie 11 miesięcy jak najlepszych stosunków post-brexitowych z UE.

Według „The Mail on Sunday” zespół specjalny ma się nazywać „Taskforce Europe” i znajdzie się on pod bezpośrednim kierownictwem premiera Borisa Johnsona oraz jednego z jego doradców, Davida Frosta.

Głównym zadaniem zespołu ma być jak najszybsze wynegocjowanie szczegółowych umów z UE, dotyczących takich kwestii jak handel, bezpieczeństwo, transport czy transfer danych. Premier Wielkiej Brytanii chce, by rozmowy ze Wspólnotą zakończyły się najpóźniej 11 miesięcy po Brexicie - w ten sposób udałoby się uniknąć przedłużenia okresu przejściowego.

Przypomnijmy, że w kończącym się właśnie tygodniu nowa szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ostrzegła Borisa Johnsona, że te niezwykle trudne negocjacje mogą wymagać dłuższego czasu, niż tylko do końca 2020 roku. W związku z tym Leyen zaapelowała do brytyjskiego premiera, by nie odrzucał z góry możliwości przedłużenia okresu przejściowego poza rok 2020.

