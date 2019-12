Co trzeci Brytyjczyk sądzi, że byłby lepszym premierem niż Boris Johnson. Wy też bardziej nadajecie się na szefa rządu UK?

Fot. Getty

YouGov przeprowadził badanie, w którym okazało się, że co trzeci Brytyjczyk jest przekonany, że byłby lepszym premierem niż Boris Johnson, a co czwarty sądzi, że sprawniej poradziłby sobie z rządzeniem i z Brexitem niż zrobili to Theresa May czy David Cameron… Wy też uważacie, że sprawdzilibyście się lepiej na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii?

W grudniu 2019 roku YouGov przeprowadził sondaż wśród Brytyjczyków, pytając respondentów, czy sądzą, że lepiej sprawdziliby się w roli premiera UK, niż obecny oraz kilku byłych szefów brytyjskiego rządu. Okazało się, że wielu Brytyjczyków ma o sobie dość dobre mniemanie, ponieważ więcej niż jeden na czterech ankietowanych uznał, że byłby lepszym premierem nie tylko niż Boris Johnson, ale też lepszym niż wszyscy inni wymienieni byli premierzy UK. Z kolei 23 proc. badanych uznało, że w żadnym wypadku nie sprawdziłoby się lepiej w roli szefa brytyjskiego rządu.

W sondażu okazało się, że osoby młodsze mają o sobie lepsze mniemanie (lub gorsze o politykach rządzących), niż osoby starsze. W grupie wiekowej 18-24 lata aż 43 proc. ankietowanych stwierdziło, że byłoby lepszym premierem niż aktualny premier UK, natomiast wśród osób powyżej 65 roku życia podobnego zdania było zaledwie 26 proc.

Jednak to wcale nie Boris Johnson wypadł w sondażu najsłabiej - największa liczba badanych uznała, że byłaby lepsza w rządzeniu niż David Cameron (40 proc.). Druga w kolejności pojawiła się Theresa May (39 proc. badanych stwierdziło, że byłoby lepszym premierem niż ona). Na dalszych miejscach znaleźli się Gordon Brown (37 proc.), Tony Blair (35 proc.), Boris Johnson (33 proc. - miejsce czwarte) i John Major (30 proc.).

Jedynym premier co do którego większość badanych uznała, że nie przewyższyłaby go na stanowisku premiera okazała się Margaret Thatcher (27 proc. osób stwierdziło, że byłoby od niej lepszym, a 31 proc., że byłoby od niej gorszym premierem).