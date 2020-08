Pogoda w Anglii - jakie są prognozy na zbliżający się sierpniowy Bank Holiday?

Jaka pogoda czeka nas podczas długiego wekendu August Bank Holiday w Wielkiej Brytanii? Niestety, nie mamy dla was zbyt dobry wiadomości. Według Met Office możemy mieć do czynienia z jednym najchłodniejszych sierpniowych Bank Holidays w historii!

Przypomnijmy, w zeszłym roku długi sierpniowy weekend był bardzo ciepły, bo temperatura sięgnęła nawet 33 stopni Celsjusza lokalnie. W tym roku jednak może być zupełnie odwrotnie! Jak wynika z oficjalnych prognoz przedstawionych przez Met Office w niektórych miejscach na mapie UK problemem będzie osiągnięcie choć połowy rekordowej temperatury sprzed roku. Czy czeka nas chłodne pożegnania lata?

Jaka będzie pogoda w Anglii i pozostałych częściach UK?

W porównaniu z 2019, gdy podczas sierpniowego Bank Holiday odnotowano 33.2 stopnie Celsjusza w Heathrow, w tym roku czeka nas mocno chłodny długi weekend. Z najwyższych temperatur będą mogli się cieszyć mieszkańcy Londynu, gdzie ma być 19 stopni, w cześci Szkocji słupki rtęci wzbiją się na wysokość 11 stopni, a średnia dla całego kraju wyniesie około 16 stopni. Co gorsza, nic nie wskazuje na to, aby przestał padać deszcz.

W piątek deszcz padający w północnej części Anglii będzie przesuwał się na południe. Met Office przewiduje brytyjską mieszankę słońca i dość gwałtownych burz. W sobotę będzie podobnie - i niezbyt ciepło, i dość deszczowo. Opadów i silnych wiatrów można spodziewać się na południowym-wschodzie, w pozostałych częściach UK będzie raczej sucho, ale chłodno.

Czy czeka nas najzimniejszy sierpniowy weekend Bank Holiday w historii?

W niedzielę można spodziewać się większych przejaśnień, na niebie na dłużej zagości słońce, ale później pogoda stanie się wyraźnie chłodniejsza. Napisać, że w poniedziałek będzie chłodno to nic nie napisać - prognozy przewidują, że zbliżający się Bank Holiday może być najzimniejszym w historii w niektórych częściach Wielkiej Brytanii, a na pewno temperatura spadnie znacznie poniżej średniej dla obecnej pory roku.

"Najniższa zarejestrowana temperatura wyniosła 10,1 ° C na Szetlandach - jeśli gdziekolwiek spadnie poniżej tej wartości, to będziemy mieli do czynienia najzimniejszym Bank Holiday w historii w historii" - komentowała meteorolog Emma Salter dla PA.