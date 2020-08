Policja w Anglii i Walii ukarała jedynie 46 osób za brak maseczki

Czy Anglicy stosują się do zasad lockdownu?

Według najnowszych danych policja nałożyła łącznie 46 mandatów na osoby naruszające przepisy dotyczące zasłaniania twarzy w Anglii i Walii.

Z oficjalnych danych opublikowanych przez National Police Chiefs’ Council (NPCC) wynika, że ​​większość z tych grzywien została nałożona na osoby korzystające ze środków komunikacji zbiorowej. Z liczby 46 mandatów jedynie osiem otrzymały osoby, które odmówiły zakrycia twarzy podczas robienia zakupów w sklepie.

Ile w Anglii policja wydała mandatów w związku z brakiem maseczek?

Przypomnijmy, od dnia 15 czerwca zakrywanie swojej twarzy stało się obowiązkowe podczas korzystania ze środków transportu publicznego, a od 24 lipca prawnym wymogiem stało się noszenie maseczki w sklepach i niektórych innych zamkniętych pomieszczeniach.

Według Transport for London ludzie korzystający z metra czy autobusów w stolicy UK trzymają się wytycznych, z kolei właściciele i pracownicy sklepów narzekali, że bardzo trudno jest im egzekwować obowiązek noszenia maseczki wśród ich klientów. To niełatwa sytuacja. Przypomnijmy, Police Federation, która reprezentuje szeregowych funkcjonariuszy służb, ostrzegała już wcześniej, że zasady dotyczące maseczek będą "prawie niemożliwe do wyegzekwowania". Czy tak było w praktyce? Przytoczone wyżej liczby mogą być tego najlepszym dowodem...

Czy Anglicy stosują się do zasad lockdownu?

Najnowsze aktualizacje przepisów dotyczących pandemii koronawirusa w UK obejmują uprawnienia policji do nakładania kar na organizatorów nielegalnych imprez nawet do 10 000 funtów, a ich uczestnicy mogą otrzymać grzywnę sięgającą 100 funtów.

Dane NPCC wykazały, że w ramach wszystkich nowych przepisów dotyczących koronawirusa wydano łącznie 18 683 różnych zawiadomień o wykroczeniach w związku z wytycznymi związanymi z lockdownem na terenie Anglii i Walii w okresie od 27 marca do 17 sierpnia.