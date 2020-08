PILNE: Od soboty Wielka Brytania włączy kolejne kraje na listę niebezpiecznych, z których przyjezdni zostaną objęci kwarantanną

Od godziny 4:00 w sobotę przyjezdni ze Szwajcarii, Czech i Jamajki zostaną objęci przymusową kwarantanną w Wielkiej Brytanii – poinformował brytyjski rząd. Z kolei Kuba, gdzie statystyki zachorowań spadły, zostanie zdjęta z listy niebezpiecznych krajów.

Wielka Brytania rozważa wprowadzenie kwarantanny dla przyjezdnych z krajów, w których wskaźnik zachorowań wzrośnie do 20 przypadków na 100 000 osób w okresie siedmiu dni.

Szwajcaria i Czechy na liście objętych kwarantanną

Brytyjski rząd stwierdził, że doszło do „znacznego wzrostu” w okresie tygodniowym przypadków zachorowań na koronawirusa w Szwajcarii, gdzie wskaźnik podwyższył się z 18,5 do 22 w ciągu tygodnia.

Na Jamajce z kolei wskaźnik tygodniowy wzrósł z 4,3 dnia 20 sierpnia, do 20,8 w czwartek, co daje aż 392-procentowy wzrost.

W Czechach tygodniowy wskaźnik zachorowań wzrósł z 16,2 dnia 20 sierpnia do 20,2 w czwartek, co także kwalifikuje ten kraj do włączenia go na listę niebezpiecznych.

W ubiegłym roku ponad 1,6 mln Brytyjczyków udało się w podróż do Szwajcarii w Alpy. Z kolei do Czech wyjeżdża 300 000 brytyjskich turystów każdego roku – zgodnie z danymi Foreign and Commonwealth Office. Przy czym najchętniej odwiedzanym przez nich miastem jest Praga.

Brytyjscy turyści muszą się spieszyć

Minister transportu, Grant Shapps ostrzegł na Twitterze brytyjskich turystów przed koniecznością przejścia 14-dniowej kwarantanny po przyjeździe ze Szwajcarii, Czech i Jamajki. Z kolei ci, którzy chcą uniknąć kwarantanny, powinni wrócić do Wielkiej Brytanii przed godz. 4:00 w sobotę, kiedy to wchodzą w życie nowe zasady.

Które kraje trafiają na listę niebezpiecznych?

Powołany przez brytyjski rząd organ Joint Biosecurity Centre (JBS) monitoruje niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem w poszczególnych krajach i radzi władzom, które z państw powinny zostać włączone na listę niebezpiecznych, z których powrót wiąże się z obowiązkiem odbycia kwarantanny.

JBS bierze pod uwagę szereg czynników, m.in.:

- przybliżony odsetek populacji, który jest obecnie zarażony

- wzrost zachorowalności oraz śmiertelność

- zakażalność

- informacje o tym, ile testów jest przeprowadzanych w danym kraju.