Podwyżka zasiłków na 2019/2020: Zobacz, kto może liczyć na wzrost benefitów w tym roku

Ministerstwo Pracy i Emerytur poinformowało o wzroście zasiłków na rok 2019/2020. Nie wszyscy jednak będą mogli liczyć na podwyżki. Poniżej przedstawiamy wykaz zasiłków, których stawki zostaną w tym roku podniesione i tych, które pozostaną na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym.

Po tym, jak wraz z rozpoczęciem nowego roku podatkowego na Wyspach weszły w życie zmiany dotyczące wzrostu National Living Wage, National Minimum Wage, czy wzrostu kwoty wolnej od podatku, osoby pobierające zasiłki także mogą liczyć na podwyżki, jednak nie wszyscy…

Właśnie rozpoczął się nowy rok podatkowy: Czeka nas wzrost wynagrodzeń i mniejsze podatki

Wraz ze wzrostem inflacji musieliśmy się zmierzyć w tym roku z większymi rachunkami za energię i większymi cenami za podstawowe usługi. Ministerstwo Pracy i Emerytur zapewniło jednak, że wraz ze wzrostem kosztów życia, mieszkańcy Wysp będą mogli liczyć także na podwyżki zasiłków.

Warto jednak sprawdzić, które z zasiłków zostaną objęte podwyżkami, a które pozostaną na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym.

Attendance Allowance

Zasiłek pielęgnacyjny, czyli Attendance Allowance jest wsparciem finansowym dla osób, które wymagają opieki. Od tego miesiąca wzrośnie on z 57.30 funtów do 58.70 funtów na tydzień.

Osoby, które otrzymują wyższą stawkę zasiłku, także otrzymają podwyżkę z 85.60 do 87.65 funtów.

Benefit cap

Benefit cap jest górną granicą sumy zasiłków, które może pobierać dana osoba. Odnosi się on do ludzi od 16. roku życia i starszych, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Stawka Benefit cap pozostanie na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym.

Carer’s Allowance

Carer’s Allowance stanowi wsparcie finansowe dla tych, którzy opiekują się osobami wymagającymi pomocy i pobierającymi zasiłki. W tym roku podatkowym stawka tego zasiłku wzrośnie z 64.60 funtów do 66.15 funtów tygodniowo.

Employment and Support Allowance (ESA)

Zasiłek Employment and Support Allowance przyznawany osobom, które nie mogą pracować z powodu choroby lub niepełnosprawności, nie został w tym roku objęty podwyżką i pozostanie na tym samym poziomie, co w 2018 r.

Housing Benefit

Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) został zastąpiony przez Universal Credit, jednak niektóre osoby lub rodziny nadal go dostają. W tym roku zasiłek ten nadal pozostanie na tym samym poziomie co w roku poprzednim, jednak osoby będące na emeryturze poniżej 65. roku życia (żyjące samotnie lub samotnie wychowujące dzieci) otrzymają podwyżkę z 163 funtów do 167.25 funtów.

Jobseeker’s Allowance (JSA)

Zasiłek dla osób bezrobotnych poniżej 25. roku życia pozostanie na poziomie 57.90 funtów, a dla osób powyżej 25. roku życia na poziomie 73.10 funtów.

Maternity Allowance

Maternity Allowance jest zasiłkiem dla kobiet w ciąży lub świeżo-upieczonych matek, które nie kwalifikują się do otrzymywania ustawowego zasiłku macierzyńskiego (Statutory Maternity Pay), który wypłacany jest przez pracodawcę.

W tym roku matki mogą liczyć na podwyżkę zasiłku ze 145.18 funtów do 148.68 funtów.

Komisja parlamentarna ostrzega: Imigranci z UE mogą utracić prawa do zasiłków po Brexicie i trzeba im zapewnić pisemną gwarancję