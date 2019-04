Właśnie rozpoczął się nowy rok podatkowy: Czeka nas wzrost wynagrodzeń i mniejsze podatki

Wraz z otwarciem nowego roku podatkowego kanclerz skarbu, Philip Hammond oprócz cięć podatków obiecał kierowcom, przedsiębiorcom, szkołom, władzom lokalnym oraz policjantom podwyżki. Zapowiedział także podniesienie kwoty wolnej od podatku z 11 850 funtów do 12 500 funtów.

Zgodnie z zapowiedzią Philipa Hammonda dotyczącą nowego roku podatkowego, który rozpoczął się w sobotę, będziemy mogli liczyć na niższe podatki. Ponadto kanclerz obiecał przeznaczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 1,1 miliarda funtów na policję, 1,1 miliarda funtów na szkoły oraz 1,3 miliarda funtów dla władz lokalnych.

Od dzisiaj wzrastają składki emerytalne w UK. Z naszych pensji będą potrącane większe kwoty na wyższe emerytury

Decyzja związana z dofinansowaniem policji wiąże się z ostatnimi doniesieniami o związku cięć finansowych i wzrostu przestępczości w kraju. Z kolei gwałtowna reakcja ze strony nauczycieli wpłynęła na obietnicę związaną z przeznaczeniem większych środków z budżetu na szkoły.

Kluczową częścią planu Hammonda są zmiany dotyczące Income Tax (podatku dochodowego od osób fizycznych), które mają sprowadzać się do zwiększenia Personal Allowance, czyli kwoty wolnej od podatku. Zgodnie z zapowiedzią kanclerza kwota wolna od podatku ma zostać podniesiona z 11 850 funtów do 12 500 funtów.

Wśród dobrych informacji przekazanych przez Philipa Hammonda znajduje się także obietnica podwyżki dla 2,1 miliona mieszkańców Wysp przez podniesienie National Living Wage oraz National Minimum Wage.

National Living Wage wzrosła z 7,83 funta do 8,21 funta, co przekłada się na dodatkowe 690 funtów rocznie w portfelach obywateli. Z kolei National Minimum Wage wzrosła do 6,15 funta za godzinę dla osób od 18. do 20. roku życia i 7,70 funta za godzinę dla osób od 21. do 24. roku życia.

Niektórzy komentatorzy odbierają „dobre nowiny” kanclerza skarbu jako „osładzanie” wizerunku Partii Konserwatywnej na wypadek przyspieszonych wyborów parlamentarnych, które stają się coraz bardziej prawdopodobne w obliczu obecnego impasu związanego z Brexitem.

