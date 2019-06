Podsumowanie wizyty Trumpa w UK: Co tak naprawdę osiągnął amerykański prezydent w czasie podróży do Wielkiej Brytanii?

Fot. Getty

Wizyta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii jest uważana przez amerykańskich oficjeli za znacznie lepszą niż się spodziewano. Jednak brytyjskie media wytykają prezydentowi USA poczucie wyższości i niewłaściwe zachowania w stosunku do ważnych brytyjskich osobistości, a także omijanie istotnych problemów polityczno-gospodarczych.

Twierdzenie Trumpa, że ​​tysiące ludzi dopingowało go na ulicach Wielkiej Brytanii, a protestujących była tylko garstka, oburzyło brytyjską opinię publiczną - ponieważ w rzeczywistości było dokładnie odwrotnie. Nie była to jednak jedyna "wpadka" amerykańskiego prezydenta. Zdaniem niektórych, podczas wizyty akcent - zamiast paść na sprawy istotne i próby osiągnięcia porozumienia - padł na błahostki.

Jak punktuje "The Guardian", Trump obraził londyńskiego burmistrza, nazwał Brexit zagrożeniem dla NHS, określił Meghan Markle jako paskudną i zachowywał się tak, jakby sam był królem. Dzień drugi, który miał zostać poświęcony polityce, został przyćmiony przez wydarzenia takie jak bankiet królowej, spotkanie ambasadzie, na którym miał pojawić się Nigel Farage czy przez ochchody D-Day. Wtorkowa konferencja prasowa Theresy May i Donalda Trumpa również nie była niczym przełomowym.

O tym się mówi: Królowa Elżbieta II subtelnie upomniała Donalda Trumpa podczas królewskiego bankietu. Co powiedziała?

Według "The Independent" podczas wizyty nic konkretnego nie zostało osiągnięte, jednak nie wydaje się to zaskakujące w sytuacji, gdy Trump rozmawiał z szefową rządu, która już zapowiedziała swoje rychłe odejście ze stanowiska - a wraz z nadejściem nowego premiera, nadejdzie zupełnie nowy gabinet.

Różne wypowiedzi Donalda Trumpa - szczególnie w takich kwestiach, jak NHS czy wymiana informacji wywiadowczych związana z chińską technologią 5G, sprzedawaną m.in. przez międzynarodową korporację technologiczną Huawei - tak naprawdę zawierają niewiele treści.

Oczekuje się, że USA będzie nadal wywierać presję w sprawie Huawei. Mike Pompeo, amerykański sekretarz stanu, był w trasie po krajach europejskich, lobbując za tym, by chińska firma została "wyeliminowana" z europejskiego rynku.

Gorący temat: UE dała Nigelowi Farage'owi 24 godziny na wyjaśnienie finansowania od Arrona Banksa

Co prawda państwa europejskie jak na razie nie zgodziły na amerykańskie żądania, jednak już wyraziły więcej zastrzeżeń w stosunku do firmy Huawei i być może zostanie wprowadzona jakaś forma ograniczeń. Jak sugeruje administracja Trumpa, ponieważ Wielka Brytania po Brexicie będzie musiała zawrzeć jakąś umowę z USA - podobnie jak z każdym innym krajem (lub grupą krajów - jak w przypadku UE), to UK stanie się bardziej podatna na żądania swojego silnego sojusznika zza oceanu.

Donald Trump już obiecał Brytanii "fenomenalną umowę". Jednak jej zaistnienie wydaje się dość wątpliwe, biorąc pod uwagę fakt, że ostateczne warunki międzynarodowych umów UK po Brexicie będą zależały od warunków finalnie uzgodnionych z Unią Europejską w sprawie wyjścia UK - a jak wiadomo, to ostatnie wciąż pozostaje zagadką.