UE dała Nigelowi Farage'owi 24 godziny na wyjaśnienie finansowania od Arrona Banksa

Parlament Europejski wezwał lidera partii Brexit do natychmiastowego złożenia wyjaśnień w sprawie finansowania, jakie brytyjski polityk otrzymał od biznesmana Arrona Banksa. Fundusze nie zostały przez Farage'a wymienione w deklaracji finansowej, składanej przez wszystkich europosłów.

Jak donosi dziennik "The Guardian", we wtorek wieczorem Parlament Europejski postawił ultimatum Nigelowi Farage'owi. Były lider Ukip otrzymał 24 godziny na osobiste wyjaśnienie, dlaczego nie zadeklarował korzyści, jakie przyjął od Arrona Banksa, potentata ubezpieczeniowego, w którego sprawie dochodzenie jest obecnie prowadzone przez brytyjską Narodową Agencję ds. Przestępczości.

Unijne wezwanie nastąpiło zaledwie dwie godziny przed tym, jak Nigel Farage został zauważony w okolicy rezydencji ambasadora USA w Londynie, do której miał przybyć na spotkanie z Donaldem Trumpem, podczas wizyty prezydenta USA w Wielkiej Brytanii.

W maju Channel 4 News ujawnił e-maile, faktury i dokumenty sugerujące, że Arron Banks pokrył koszty Farage'a związane z wynajmem (w wysokości 13 000 funtów miesięcznie za dom w Chelsea) w 2016 roku, a także opłacił wizyty brytyjskiego polityka w USA oraz samochód z szoferem.

Jeśli lider Brexit Party nie zdoła przekonać Parlamentu Europejskiego, że miał poważne powody, by nie zadeklarować finansowania od Banksa, polityk może potencjalnie stracić prawo do wygłoszenia przemówienia zwycięskiego w PE w lipcu jako przywódca grupy parlamentarnej.

Jak podaje "The Guardian", przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Antonio Tajani, skierował sprawę do komisji złożonej z pięciu europosłów, którzy pełnią rolę strażników parlamentarnego kodeksu postępowania. Spotkali się oni we wtorek późnym popołudniem, aby uzgodnić termin na złożenie wyjaśnień przez Farage'a i ustalili, że brytyjski polityk ma 24 godziny, by osobiście pojawić się w Brukseli i wytłumaczyć komisji braki w deklaracji finansowej.

Farage, który - zgodnie z doniesieniami brytyjskich mediów - zarabia 102 000 euro (90 000 funtów) rocznie jako poseł do PE i otrzymał blisko 700 000 euro za wystąpienia w mediach w latach 2014-2018, powiedział dziennikowi "The Guardian", że nie ma zamiaru stawić się na przesłuchanie:

- "Co to jest (...) dostałem wezwanie ważne 24 godziny w sprawie zarzutów zaczerpniętych z artykułów prasowych? Nie stawię się [tam] w tak krótkim terminie. A jeśli spróbują mnie zepchnąć (...) kto inny będzie głosem tysięcy ludzi, którzy na mnie głosowali? Czy to jest unijny styl demokracji? (...) Nie otrzymałem żadnych prywatnych pieniędzy na cele polityczne. Ta komisja lepiej wykorzystałaby czas, badając marnotrawstwo pieniędzy publicznych przez dobrze znanych posłów do PE".