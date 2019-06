Królowa Elżbieta II subtelnie upomniała Donalda Trumpa podczas królewskiego bankietu. Co powiedziała?

Fot. Getty

Przemawiając podczas wystawnego bankietu wydanego na cześć Donalda Trumpa i jego małżonki, królowa Elżbieta II dyskretnie upomniała prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słowa monarchini nie uszły uwadze mediów, które zrozumiały aluzję monarchini pod adresem Trumpa.

Po wspólnym poniesieniu ofiar w trakcie II wojny światowej, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone pracowały z innymi sojusznikami, by utworzyć związek międzynarodowych instytucji zdolnych zapewnić, że okropności takiego konfliktu nigdy się nie powtórzą. Świat się zmienił, ale wciąż jesteśmy świadomi pierwotnego celu, jaki przyświecał tym strukturom – czyli wspólnej pracy narodów w celu zapewnienia ciężko zdobytego pokoju – zaznaczyła królowa Elżbieta II, robiąc tym samym aluzję do niechęci Donalda Trumpa w zakresie współpracy w ramach organizacji międzynarodowych.

Prezydent Stanów Zjednoczonych nie bardzo jednak przejął się słowami brytyjskiej monarchini, którą nazwał „wspaniałą, wspaniałą kobietą”. Dodatkowo Trump pochwalił Wielką Brytanię za rolę, jaką odegrała ona w „potężnym przedsięwzięciu prawych narodów” w czasie D-Day – operacji aliantów, której w tym roku przypada 75. rocznica. Rocznicę lądowania aliantów w Normandii Donald Trump uczci z Theresą May na dalszym etapie swojej wizyty do UK.

Wizytę w UK Donald Trump swoim zwyczajem komentuje także na Twitterze, gdzie stara się przekonać swoich zwolenników, że jego osoba nie wzbudza w Londynie zbyt wielu negatywnych uczuć. Mimo organizowanych codziennie protestów i zapowiedzianej na dziś, wielkiej manifestacji na Trafalgar Square, Donald Trump napisał na Twitterze: „Część wizyty w Londynie przebiega bardzo dobrze. Królowa i cala rodzina królewska jest fantastyczna. Stosunki ze Zjednoczonym Królestwem są bardzo silne. Ogromne tłumy ludzi, którzy dobrze nam życzą i ludzi, którzy kochają nasz kraj. Na razie nie widziałem żadnych protestów, ale jestem pewien, że Fake News będą ciężko pracować, żeby je znaleźć. Wszędzie czuć wielką miłość”.

