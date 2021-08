Podróżni są rozczarowani. Dwa europejskie kraje nałożyły 9-miesięczny limit dotyczący paszportów szczepień

Nawet podróżni w pełni zaszczepieni będą musieli liczyć się z limitami czasowymi dotyczącymi paszportów szczepień – na pewno w tych dwóch krajach europejskich...

Producenci szczepionek zastrzegają, że ochrona, jaką mają one zapewniać, jest ograniczona w czasie. To z kolei budzi obawy dotyczące ważności paszportów szczepień, co przekłada się na utrudnienia związane z podróżami.

Limit dotyczący paszportów szczepień

Zarówno Austria i Chorwacja – oba kraje znajdujące się na brytyjskiej zielonej liście - zdecydowały się wprowadzić limity czasowe dotyczące ważności paszportów szczepień, którymi posługują się podróżni.

Oznacza to, że każdy, kto otrzymał teraz drugą dawkę szczepionki, będzie mógł wjechać bezproblemowo do Austrii w ciągu następnych maksymalnie 270 dni, a do Chorwacji w ciągu maksymalnie 210 dni. Po tym czasie będzie wymagane od nich kolejne pełne szczepienie.

Osoby zaszczepione we wczesnym okresie trwania programu szczepień mogą być rozczarowane, gdyż niebawem nie będą mogły już podróżować swobodnie do wszystkich krajów europejskich i będą musiały zaszczepić się ponownie.

Jak długo ważne są szczepionki?

Decyzja Austrii i Chorwacji budzi ponownie pytania o to, jak długo ważne i efektywne są szczepionki przeciwko Covid-19. Z obecnych danych ONS wynika, że prawie 95 proc. ludzi w Anglii ma przeciwciała, jednak procent ten spada wśród grupy osób starszych. U ludzi w wieku od 70 do 75 lat liczba tych posiadających przeciwciała spadła do 92,9 proc. Z kolei u ludzi w wieku 80 i więcej lat spadła do 92,4 proc.