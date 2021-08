Szybsze i tańsze testy zastąpią testy PCR? Brytyjscy naukowcy opracowali nową metodę w sam raz dla podróżnych

Fot. Getty

Czy już niebawem podróżni będą mogli korzystać z tańszych i szybszych testów, które badają tak samo dokładnie, jak testy PCR? Brytyjscy naukowcy opracowali alternatywną i bardzo atrakcyjną metodę.

Aktualnie wiele krajów wymaga od podróżnych wykonywania kosztownych testów PCR. W Wielkiej Brytanii podróżni niezaszczepieni przybywający z amber list oraz wszyscy podróżni z red list mają obowiązek na własny koszt wykonać aż dwa takie testy, natomiast podróżni z green list oraz w pełni zaszczepieni z amber list muszą wykonać jeden test PCR.

Testy PCR stały się zmorą podróżnych w ostatnich miesiącach, ponieważ są często koniecznym warunkiem podróży, a ich ceny potrafią być bardzo wysokie. Dodatkowo, na wynik testu PCR trzeba czekać dość długo, często nawet ponad dobę. Wymaganie od podróżnych testów PCR jest jednak o tyle uzasadnione, że w porównaniu do innych metod, np. do tańszych i szybszych testów antygenowych, jest to znacznie trafniejsza metoda sprawdzenia, czy dana osoba jest zakażona covid-19.

Szybsze i tańsze testy zastąpią testy PCR?

Brytyjscy naukowcy z University of Birmingham opracowali jednak metodę, która łączy w sobie zalety testów PCR oraz testów antygenowych. Nowe testy RTF-EXPAR mają być znacznie tańsze i szybsze niż testy PCR (wynik nawet po kilku minutach), ale jednocześnie ich czułość nie będzie niższa niż czułość testów PCR - będą więc trafniejsze niż testy antygenowe. Kiedy nowe testy mogłyby trafić do podróżnych?

W wypowiedzi cytowanej przez portal fly4free, Tim Dafforn, profesor mikrobiologii z University of Birmingham, wyjaśnił: „Idealny test to taki, który jest wystarczająco czuły i szybki. Nasze badanie RTF-EXPAR właśnie takie jest”. Badacze podkreślają, że nowa metoda byłaby bardzo dobrym rozwiązaniem w miejscach takich, jak lotniska czy miejsca rozrywki, gdzie potrzebne są trafne, ale zarazem szybkie badania, a ich cena również ma znaczenie. Naukowcy zaznaczyli jednocześnie, że nowe testy mogłyby zostać wprowadzone do powszechnego użytku już za około trzy miesiące - potrzebne do tego jest jednak wsparcie komercyjne. Jak ostatecznie potoczą się loty nowych testów RTF-EXPAR - pokaże najbliższa przyszłość.