Podróż dzieci z krewnymi, bez rodziców. Jakie dokumenty są wymagane?

O jakie dokumenty powinniśmy zadbać wysyłając nasze dziecko z babcią albo z innym krewnym na wakacje, aby nie było problemów z przejazdem przez granicę? Jakie są doświadczenia Polaków?

Nie wszyscy rodzice mają czas, aby udać się z dziećmi na wakacje, dlatego też często dochodzi do sytuacji, w których to krewni oferują swoją pomoc w tym zakresie i wspólny wyjazd. Jak jednak wygląda to od strony formalnej? Jakie dokumenty warto wziąć ze sobą, aby uniknąć problemów?

Podróż dziecka z krewnym na wakacje

Aby uniknąć wszelkich problemów w podróży przy przekraczaniu granicy lub innych np. w razie nagłego wypadku, warto pomyśleć o tym, aby – wysyłając dziecko na wakacje z krewnym w roli opiekuna – dopełnić niezbędnych formalności, którymi jest upoważnienie, najlepiej poświadczone notarialnie i akt urodzenia dziecka.

Doświadczenia Polaków

Na jednej z grup na FB został podjęty temat podróży dziecka z krewnym za zgodą rodziców. Jak pokazują doświadczenia Polaków podróżujących między Polską a Wielką Brytanią, bywa też tak, że nie we wszystkich przypadkach wymagano okazania wyżej wymienionych dokumentów.

Jedna z kobiet napisała: „Leciałam z wnukiem i polski celnik zapytał go tylko, kim jestem, a mnie o datę urodzenia wnuka i to wszystko”. Na pytanie innej kobiety o to, czy miała pisemną zgodę od rodziców, odpisała: „Tak, miałam, ale nikt mnie o to nie pytał”.

Jednak w większości panuje zgoda co do tego, że dokumenty te warto mieć przy sobie. Ponadto oprócz pisemnego upoważnienia i aktu urodzenia dziecka, zaleca się także podanie daty powrotu, danych opiekuna oraz numeru telefonu i adresu rodziców.

