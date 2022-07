EasyJet stracił przez chaos na lotniskach w UK ponad £133mln! Linia lotnicza podniesie teraz ceny biletów?

Fot. Getty

Linia lotnicza EasyJet ujawniła, że w ostatnim kwartale straciła £133 mln – głównie z powodu regularnych zakłóceń w brytyjskich portach lotniczych. Czy przewoźnik będzie sobie teraz próbował powetować straty podniesieniem cen biletów?

Ostatnie miesiące były dla EasyJet niezwykle trudne. Bo choć linia lotnicza zwiększyła liczbę oferowanych lotów, po trudnym okresie pandemii Covid-19, to zakłócenia na brytyjskich lotniskach przyniosły jej znaczne straty. W ciągu trzech miesięcy do 30 czerwca EasyJet zanotował stratę rzędu £133mln (£114 mln przed opodatkowaniem). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest przedłużający się chaos w portach lotniczych w UK, który jest następstwem przede wszystkim niewystarczającej liczby pracowników obsługi naziemnej. Oczywiście obecna strata jest znacznie mniejsza, niż ta sprzed roku, gdy przewoźnik był na minusie o £318 mln, ale niepokojące jest to, że wystąpiła ona pomimo zwiększenia się siedmiokrotnie liczby chętnych na lot z EasyJet, do 22 milionów w omawianym kwartale.

Chaos na lotniskach w UK powoli zaczyna słabnąć?

Prezes EasyJet, Johan Lundgren, informuje, że w zakresie letnich operacji powoli następuje „normalizacja”. W lipcu, po niedawnej decyzji lotnisk Heathrow i Gatwick dotyczącej ograniczenia programów lotów, ruch i obsługa pasażerów powoli wracają do normy. EasyJet koncentruje się obecnie na zapewnieniu „płynnych operacji tego lata” i będzie nadal dopasowywać swój harmonogram lotów do zmieniającej się sytuacji na lotniskach i w ogóle w branży, także tnąc, w razie potrzeby, swoje loty. „Bezprecedensowy wzrost zainteresowania podróżami lotniczymi, w połączeniu z napięciami na rynku pracy, zaowocował powszechnymi wyzwaniami operacyjnymi, których kulminacją jest wyższy poziom anulowanych lotów niż zwykle” - czytamy w komunikacje EasyJet. A prezes linii dodaje: - Podjęliśmy działania w celu uodpornienia się na [trudności] latem tego roku, a operacje [na lotniskach] zostały już znormalizowane. Pomimo straty w tym kwartale, spowodowanej krótkoterminowymi zakłóceniami, powrót do latania na dużą skalę pokazał, że strategiczne inicjatywy uruchomione podczas pandemii przynoszą efekty teraz i [przyniosą je] w przyszłości.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!