Ryanair obwinia lotniska za brak wystarczającej liczby pracowników. Ale przewoźnik i tak ma powody do zadowolenia

Fot. Getty

Władze Ryanaira przypuściły atak na brytyjskie lotniska, zarzucając im, że doprowadziły do chaosu poprzez niezapewnienie wystarczającej liczby pracowników obsługi naziemnej na okres wzmożonych, letnich wyjazdów. Ale irlandzka tania linia nie ma powodów, żeby narzekać, ponieważ w pierwszym kwartale tego roku osiągnęła zysk w wysokości 170 mln euro.

Ryanair nie zostawia suchej nitki na władzach brytyjskich portów lotniczych, w których nieprzerwanie od kilku miesięcy pasażerowie mają problem z dostaniem się na lot. Z uwagi na niedobory personelu obsługi naziemnej, przy stanowiskach odprawy i kontroli bezpieczeństwa tworzą się gigantyczne kolejki, w których trzeba czasem odstać nawet kilka godzin. Irlandzki przewoźnik wini za tę sytuację lotniska, które na gorący okres letni nie zapewniły wystarczającej liczby pracowników. Zdaje się, że operatorzy portów lotniczych nie przewidzieli aż tak wzmożonego ruchu turystycznego dwa lata po pandemii Covid-19, a do tego nie zapobiegli exodusowi pracowników, będącemu efektem zarówno pandemii, jak i Brexitu. - Musicie pociągnąć operatorów kontroli ruchu lotniczego i różne rządy do odpowiedzialności w związku z nieodpowiednim zapewnieniem personelu. Tak samo lotniska miały jedno zadanie do wykonania, a było nim zagwarantowanie wystarczającej liczby pracowników obsługi i pracowników ochrony. Oni dysponowali harmonogramami z wyprzedzeniem – zaznaczył CFO Ryanaira, Neil Sorahan.

Ryanair ma powody do zadowolenia

Irlandzki przewoźnik ma jednak powody do zadowolenia – w pierwszym kwartale tego roku Ryanair zanotował zysk w wysokości 170 mln euro, podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej linia odnotowała stratę rzędu 273 mln euro. Wyniki finansowe za pierwszy kwartał są zatem znacznie lepsze, niż oczekiwano, i znacząco wyprzedzają konkurencję, która również boryka się z problemami kadrowymi. Irlandzka linia chwali się, że zatrzymała personel dzięki różnorakim programom pomocowym, co umożliwiło jej szybsze odbicie się po pandemii Covid-19, gdy podróżni zaczęli masowo rezerwować loty po zniesieniu wszelkich obostrzeń. Ryanair zawczasu porozumiał się także z większością swoich pilotów i załóg pokładowych w sprawie wynagrodzenia, dzięki czemu teraz linia nie musi nadmiernie walczyć ze strajkami pracowników.

- Nasza decyzja o współpracy ze związkami zawodowymi i uzgodnienia w zakresie cięć płac w celu zminimalizowania utraty miejsc pracy (i utrzymania gotowości załóg) w ciągu dwóch lat pandemii Covid-19 zaowocowała w ostatnich miesiącach. Wiele europejskich linii lotniczych, lotnisk i firm przeładunkowych odnotowało trudności z przywróceniem miejsc pracy, które zlikwidowano podczas pandemii – zaznaczył niedawno temu Michael O’Leary.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!