Podobizna Lecha Kaczyńskiego pojawi się na banknocie? W ten sposób posłowie PiS chcą uczcić 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej

Fot. Getty

Z okazji zbliżającej się, 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, posłowie Prawa i Sprawiedliwości wpadli na pomysł, by umieścić wizerunek byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego na banknocie. Parlamentarzyści z ramienia PiS są przekonani, że dla takiego uhonorowania byłego prezydenta istnieją bardzo silne przesłanki.

Nie ma żadnych przeszkód, a wręcz jest to wskazane. Lech Kaczyński zasługuje, by pojawić się na banknocie – powiedziała na łamach Wirtualnej Polski Ewa Cicholska z PiS. A wtórowała jej w tym względzie inna posłanka PiS, Barbara Dziuk, która zaznaczyła, że dla niej Lech Kaczyński to wybitna postać, a także że „upamiętnienie tak wielkiego człowieka jest godne”.

Z danych, do których dotarł portal BiqData wynika, że dotychczas prezydent Lech Kaczyński został upamiętniony na 143 tablicach, głazach i pomnikach, a kolejne trzy są w przygotowaniu. Z kolei wszystkie ofiary katastrofy polskiego Tupolewa Tu-154 w Smoleńsku doczekały się aż 460 miejsc pamięci. Posłowie PiS nie mają jednak wątpliwości, że należy się uważnie przyjrzeć pomysłowi uczczenia prezydentury i tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego na banknocie.

W tej sprawie żadnych obiekcji nie ma też poseł Jan Warzecha, który przypomina, że tuż po katastrofie do obiegu trafiła pamiątkowa moneta z wizerunkiem zmarłego prezydenta. - To była moneta pamiątkowa po 10 kwietnia. Wiele osób zasłużonych pojawia się na monetach, banknotach, także okolicznościowych. Nie do mnie należy podejmowanie decyzji w sprawie banknotu, ale na pewno trzeba się temu przyjrzeć – stwierdził Warzecha, również na łamach Wirtualnej Polski.

