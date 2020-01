Czy Polacy na Wyspach mogą liczyć na wstrzymanie działań komorniczych i pomoc w wyjściu z długów?

O kwestie dotyczące pomocy Polakom w wyjściu z długów a nawet wstrzymaniu działań komorniczych postanowiliśmy zapytać księgowego Piotra Potkańskiego właściciela firmy Business Service Solution.

Wspieracie Państwo poprzez profesjonalną pomoc naszych rodaków mieszkających na Wyspach. W jaki sposób firma Business Service Solution pomaga Polakom wyjść z długów?

Na wstępie chciałbym wyjaśnić, iż nie jesteśmy firmą, która pożycza pieniądze i w ten sposób ktoś spłacą swoje długi. Ponieważ takich telefonów otrzymujemy bardzo dużo.

BS Solution & Assosiates jest firmą konsultingową (kancelarią) o specjalności księgowość, insolvency oraz company formation. Wszyscy nasi specjaliści są angielskimi licencjonowanymi księgowymi czy też insolvency practitionerami (inaczej syndykami). Każdy z nas posiada licencje jak i właściwe uprawnienia do wykonywania zawodu. W związku z faktem, iż duża cześć klientów ma nadal obawy w komunikacji z tego typu firmami w języku angielskim, w naszym przypadku u nas w kancelarii, pełnię rolę osoby dwujęzycznej. Zatem możemy swobodnie przejść cały proces bez stresu.

Każde nasze rozwiązanie i pomoc w wyjściu z długów przebiega legalnie i zgodnie z angielskim jak i unijnym prawem.

Ale wróćmy do pytania głównego. W jaki sposób pomagamy. Oczywiście jest kilka programów w prawie upadłościowym, gdzie mają one zastosowanie do indywidualnego klienta. Może to być potoczne IVA, Debt Management Plan czy Trust Deed. No i oczywiście bankructwo- proszę nie mylić pojęcia z popularną upadłością konsumencką czy upadłością transgraniczną, w prawie brytyjskim te instytucje nie występują.

Ale reasumując. Dłużnik musi spełniać choćby podstawowe warunki, aby skorzystać z jednego z programów. Czy będzie to wstrzymanie windykacji, komornika czy też przystąpienie do bankructwa czy IVA.

Generalnie możemy wstrzymać działania komornicze, możemy uzgodnić plany spłaty długów z wierzycielami, możemy umorzyć cześć zadłużenia, odsetki itd. No i oczywiście przeprowadzić proces bankructwa.

Posiadanie zobowiązań i możliwość ich spłaty albo uniknięcia spłaty wiarze się z spełnieniem pewnych kryteriów. Nie będę teraz wyjaśniał, na czym który program polega i jak to przebiega. Zapraszam na naszą stronę internetowa, tam jest zakładka w języku polskim i wszystkie materiały można pobrać z dokładnym wyjaśnieniem>>

Czy pobieracie opłaty za swoje usługi?

Oczywiście, iż pobieramy opłaty za nasze usługi, nie jesteśmy instytucją charytatywną. Czas spędzony nad przygotowaniem dokumentacji, właściwych umów jak i negocjacje kosztują, ludzie nie pracują za darmo. Wyobraża sobie Pan warsztat samochodowy, gdzie nie pobierają opłat za usługę? Czy idzie Pan do adwokata po poradę i pomoc. Każdy musi z czegoś żyć i ma rachunki do płacenia. Obsługa długu klienta to nie tylko umowa pomiędzy nim a wierzycielem. Jest bardzo dużo elementów składowych. Np. IVA. Pobieramy małe opłaty, ale insolvency praktitioner za te właśnie małe opłaty obsługuje ciebie jako klienta poprzez 5 lat. Kwoty, czyli tzw. nasze fee zależy od wielkości sprawy jak i ile pracy jest w nią włożone. Oczywiście są też opłaty stałe, które klient musi ponieść jak tzw. opłaty sądowe czy stamps.

Nie są to duże kwoty dla klienta indywidualnego. Jeśli mówimy o klientach firmowych tutaj proces przebiega zupełnie inaczej i czasami tak, może to troszkę kosztować.

Pomagacie tylko indywidualnym osobom czy także firmom, które wpadły w kłopoty?

Jak najbardziej, klient biznesowy jest dobrym klientem i 65% naszej działalności to klient biznesowy. Tak, przygotowujemy upadłości firm, likwidacje, bankructwa. Pełen wachlarz usług Insolvency w przypadku małych jak i dużych firm. Nasz zespól jest na to gotowy i mamy na tym polu duże doświadczenie.

Czy komornik w Wielkiej Brytanii może umorzyć dług?

Nie. Nigdy. Komornik jest od odzyskania długu a nie jego umorzenia.

Różnica pomiędzy polskim komornikiem a angielskim jest taka, iż angielski będzie z tobą rozmawiał i pozwoli ci na ludzkich warunkach wyjść z trudnej sytuacji, niemniej jednak jak zauważy pewne opory czy trudności, będzie skuteczny. Niemniej jednak z komornikiem w UK można się porozumieć i spłacać zaległość komornikowi w ratach. Ale pamiętajmy jedną rzecz: dodatkowe koszty jakie komornik nam policzy za tego typu możliwość, będą bardzo wysokie. Bardzo. Zatem lepiej skorzystać z usług firm jak nasza i my wówczas za mniejsze fee wynegocjujemy z komornikiem warunki albo po prostu go się pozbędziemy.

Niektórzy próbują przed długiem zaciągniętym na Wyspach uciec do Polski. Dlaczego takie działanie jest nierozsądne?

Wszędzie media piszą, że w prawie też jest zapisane, iż długi się przedawniają. Tak to prawda, ale musi wystąpić ciągłość zdarzeń, aby z tego prawa skorzystać. Ludzie myślą, iż np. przepisując majątek na inną osobę czy członka rodziny unikną odpowiedzialności. Otóż nie. Jest dużo przepisów, które to uniemożliwiają i bardziej wpadamy w kłopoty.

W prawie obowiązuje skarga paulińska czy np. europejski nakaz zapłaty. Wystarczy, że wierzyciel wystąpi o nadanie tych nakazów czy złoży skargę i proces jak i koszty odzyskania długu wracają. Komornik czy firma windykacyjna znajdzie cię w innym kraju i będzie mogła egzekwować zobowiązanie. Dojdą dodatkowe koszty, które należy ponieść.

Od długów nie należy uciekać, tylko je uporządkować, czy spalając, czy ogłaszając bankructwo należy je mieć uporządkowane. Wierzyciele mogą sprzedać długi innym firmom. Itd. Jest bardzo dużo możliwości ściągnięcia zaległości, a to się wiąże z dodatkowymi kosztami. Dlaczego mamy to płacić i ponownie przechodzić stres jak i cale procedury. Załatwmy to raz i koniec bez względu, czy będzie to układ czy upadłość. Jak wspomniałem od długów nie należy uciekać, tylko się ich pozbyć.

Świadczycie także usługi z zakresu księgowości?

Tak jak najbardziej świadczymy usługi księgowe dla indywidualnego klienta jak i dla spółek w UK oraz za granicą. Świadczymy także usługi w zakresie prawa handlowego jak i usług rejestracji i prowadzenia spółek na całym świecie tzn. w jurysdykcjach podatkowych na które pozwalają nam nasze kwalifikacje i posiadane doświadczenie i licencje. Np. klient wyraził chęć rejestracji kolejnego oddziału czy spółki w tzw. rajach podatkowych czy też na zasadach offshore. Nie ma problemu, zajmujemy się company formation.

Na rynku biznesowym działamy od 2004 roku. Od kilku lat uzupełniliśmy ofertę o insolvency ze względu na uzyskane licencje jak i pozwolenia regulacyjne.

Można liczyć na Waszą pomoc także w przypadku starania się o zasiłki?

Już nie, odkąd obowiązują nas pewne restrykcje w tzw. etyce zawodowej nie jesteśmy w stanie pomoc w uzyskaniu zasiłków. Kiedyś tym się zajmowaliśmy, na obecną chwilę i w przyszłości nie będziemy tego robić ze względów etycznych w zawodzie.

Reasumując my jesteśmy jak lekarze, adwokaci, mamy pewne restrykcje dotyczące AML czy Business crime. Jak by Pan się zachował w sytuacji, iż wie, że Pana klient ucieka celowo z dochodami, majątkiem i oszukuje, aby uzyskać pomoc od państwa. Naszym obowiązkiem jest taką osobę zgłosić do odpowiednich instytucji. A nie pomoc. To jest przestępstwo.

Nie chcemy uczestniczyć w nadużyciach. Nie zajmujemy się tym więcej i nie będziemy się zajmować. Zostawmy to dla innych firm. Z punktu biznesowego nie mamy z tego tytułu profitu, a tylko dużo pracy i kłopoty. Dzisiaj klient indywidualny jest bardzo roszczeniowy. Zatem podjęliśmy decyzje, iż nie będziemy tego robić.

W swojej ofercie macie także kurs dla osób samozatrudnionych w UK. Czego konkretnie on dotyczy i kiedy można wziąć w nim udział?

Tak mamy tego typu edukacyjne szkolenia. Kursy tego typu są kursami edukacyjnymi jako firma nie wydajemy żadnych kwalifikacji. Kurs dla samozatrudnionych dotyczy podstawowych zagadnień, jakie mały przedsiębiorca powinien posiadać, jeśli chce prowadzić działalność będąc samozatrudnionym.

Np. jak sprawdzać swoje dane, jakie terminy go obowiązują, co może wrzucić w koszty, jak się rozliczać, jak wybrać księgowego i wiele innych. Generalnie jest to 14 punktów tematycznych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Idea BSS Academy wpadła nam do głowy po analizie, z jakimi problemami czasem błahymi przychodzą do nas klienci. Zatem lepiej jest czasami edukowac a nie za każdym razem pobierać opłaty za załatwienie naprawdę błahej sprawy.

Kiedy można w nich wziąć udział? Kursy są organizowane na terenie UK. Wszystkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej. Aby kurs się odbył, potrzebna jest określona ilość osób. W momencie zorganizowania grupy daty kursów ustalane są indywidualnie. Nie mamy tutaj specjalnego grafika prowadzenia zajęć. Mamy grupę wówczas organizujemy kurs. W dzisiejszych czasach tak to się odbywa.