Inflacja szaleje, ceny idą w górę - życie w Polsce staje się coraz droższe

Sytuacja w Polsce nie wygląda zbyt dobrze - z powodu zaskakująco wysokiej inflacji w grudniu, która poszła w górę aż 3,4% w ujęciu rocznym, w 2020 możemy spodziewać się dużego wzrostu cen. Najwyższego od 8 lat!

Jak wynika z oficjalnych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w grudniu 2019 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły aż o 3,4%. W relacji miesiąc do miesiąca inflacja konsumencka urosła o prawie jeden procent (0.8%). W skali ostatniej dekady (!!!) ze wzrostem powyżej 3% mieliśmy do czynienia ostatnio w... 2012 roku.

Ekonomiści nie mają złudzeń - w 2020 roku inflacja będzie tylko rosła. Według przewidywań w pierwszym kwartale nowego roku osiągnie poziom 4,5%, a w przestrzeni całego roku wyniesie 3%. Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego są jeszcze większymi pesymistami w tym względzie i mówią wręcz o inflacji na poziomie 3,5% w roku 2020.

Rada Polityki Pieniężnej milczy. Oficjalny cel inflacyjny wyznaczony przez NBP to 2,5 proc. Pomimo obaw nic nie wskazuje na to, aby RPP nie zamierzają interweniować i stopy Narodowego Banku Polskiego pozostaną na takim samym poziomie.

Jak to się przekład na tak zwane "zwykłe życie" w naszej ojczyźnie? Otóż jak wylicza "Rzeczpospolita" produkty i usługi zakupione przez hipotetyczną czteroosobową rodzinę podrożały rok do roku o prawie 7,1 proc. do kwoty sięgającej 1244,33 złotych. W górę poszły ceny podstawowych produktów żywnościowych takich, jak ziemniaki (one zdrożały najbardziej), herbata, jabłka, cukier. Za galopadę rosnących cen będą odpowiadać dwa czynniki - zwyżka kosztów pracy i energii.

Póki co Polaków ominą bezpośrednie podwyżki rachunków za energię elektryczną, ale ich koszty zostaną przerzucone na konsumentów w sposób niebezpośredni. Ich koszty poniesiemy idąc do sklepu czy kupując bilet na autobus. Wygląda na to, że ostro zdrożeje również mięso - zwłaszcza wieprzowina i drób. W tym przypadku nie możemy zapominać o koniunkturze na światowych rynkach i tzw. afrykańskim pomorze świń, który również wpływa na wahania cen.