Podano ranking najlepszych tanich linii na świecie i w Europie. Które miejsce zajął Ryanair?

Trzy brytyjskie lub mocno związane z Wielką Brytanią linie lotnicze znalazły się w pierwszej dziesiątce najtańszych linii lotniczych na świecie. Niedawno opublikowano prestiżowy ranking Skytrax, w którym znalazły się takie linie jak Ryanair, easyJet czy Jet2.

Szef Ryanaira, Michael O’Leary stwierdził, że nie boi się kryzysu, gdyż ze względu na konkurencyjne ceny, podróżni nadal będą wybierać irlandzkie linie i to nawet częściej niż konkurencję:

- Inflacja cen konsumenckich będzie niczym w porównaniu z szokiem energetycznym nadchodzącym tej zimy. W każdym spowolnieniu konsumenckim rozwijamy się szybciej. To, co obserwujemy, to znaczny wzrost osób zainteresowanych najtańszym operatorem, takim jak Ryanair. Pytanie brzmi, jak będziesz mógł sobie pozwolić na latanie BA lub Lufthansą. Będziemy silniejsi w czasie recesji.

Najnowszy ranking tanich przewoźników lotniczych pokazuje m.in. na jakiej pozycji uplasował się Ryanair i czy faktycznie, O’Leary nie musi się obawiać konkurencji.

Ranking najlepszych tanich linii lotniczych na świecie

Skytrax jest autorem różnych rankingów dotyczących linii lotniczych. Nagrody przyznawane przez Skytrax, uważane są za „Oskary przemysłu lotniczego”. We wrześniu publikowaliśmy ranking najlepszych linii lotniczych na świecie opracowany na podstawie opinii 21 milionów pasażerów z ponad 100 państw. Oceniali oni m.in. komfort podróżowania, uprzejmość personelu lotniczego, a także menu dostępne na pokładzie.

Z kolei w rankingu najlepszych tanich linii lotniczych na świecie sukcesem związanym z pierwszym miejscem cieszy się niezmiennie AirAsia. Zaraz za nimi, na drugim miejscu usytuowały się singapurskie linie lotnicze Scoot. Trzecie miejsce przypadło Southwest Airlines, a – uwaga – czwarte Ryanairowi.

Na miejsce piąte trafiły linie IndiGo, na szóste Vueling Airlines, na siódme EasyJet, a na ósme – Jet2.com. Z kolei na miejscu dziewiątym znalazły się linie Jetstar Airways, a na dziesiątym Flynas.

Niestety żadne brytyjskie linie lotnicze nie znalazły się wśród linii z najlepszym personelem pokładowym, ani nie znalazły się na liście najczystszych linii lotniczych. Zarówno Virgin Atlantic jak i British Airways znalazły się w czołówce 20 linii lotniczych pod względem najlepszej rozrywki podczas lotu. British Airways zostało uznane za 11. najlepszą linię lotniczą na świecie.

Najlepsze tanie linie lotnicze w Europie

Natomiast w rankingu najlepszych tanich linii lotniczych w Europie na miejscu pierwszym uplasował się Ryanair. Drugie miejsce zajęły linie Vueling Airlines, trzecie – EasyJet, czwarte – Jet2.com, piąte – Eurowings. Miejsce szóste – airBaltic, miejsce siódme – Norwegian. Z kolei na miejscu ósmym uplasowały się linie Wizz Air, na dziewiątym – LEVEL, a na dziesiątym Pegasus Airlines.

Ryanair odrabia lekcje?

Niedawno linie lotnicze Ryanair, na które tak często narzekają podróżni, zyskały szacunek wczasowiczów, po tym, gdy „przepełniły” jeden ze swoich lotów.

Ash Reid z Glasgow i jej partner pojechali w zeszłym miesiącu do Costa Adeje na Teneryfie na relaksujące wakacje. Ku swojemu zaskoczeniu, otrzymali dodatkowy wakacyjny dzień ze strony tanich linii, gdy okazało się, że w ich samolocie powrotnym do Wielkiej Brytanii, miejsca są już wyprzedane.

Para mogła cieszyć się dodatkową nocą z koktajlami w swoim hotelu i uzupełnić opaleniznę kolejnym dniem na plaży, zanim ponownie udała się na lotnisko. O zdarzeniu para napisała na TikToku: „Ryanair nie miał dla nas wystarczająco dużo miejsca w drodze do domu. Dlatego dali nam dodatkowy dzień na wakacjach. Nie spodziewaliśmy się tego…”.

Nowa trasa Ryanaira z Polski

Dobrą informacją dla Polaków także związaną z Ryanairem jest ta, że od listopada irlandzkie linie dodały nowe połączenie między Polską a Wielką Brytanią. W nowym harmonogramie lotów taniego przewoźnika znajdzie się trasa między Bydgoszczą a Bristolem, a loty będą odbywać się raz w tygodniu, w piątki.

Wśród istniejących już tras Ryanaira między lotniskiem w Bydgoszczy a Wielką Brytanią znajdują się: Birmingham, London Luton oraz London Stansted.

W sierpniu z kolei irlandzkie linie zapowiedziały, że dodadzą dodatkowy milion miejsc do swojego zimowego rozkładu lotów w Wielkiej Brytanii. Jak zapowiedział Michael O’Leary:

- Ryanair zwiększa przepustowość największego w historii zimowego rozkładu lotów w Wielkiej Brytanii. Robimy to, aby brytyjskie rodziny mogły rezerwować swoje bilety na tani city break i zimowy wypad na urlop bez ryzyka, że ich lot zostanie odwołany.

Na zupełnie inny ruch zdecydowały się linie British Airways, które usunęły ponad 10 000 lotów krótkodystansowych na sezon jesień-zima 2022/23 obejmujących lotniska Heathrow, Gatwick czy London City Airport. Powodem jest trudny do opanowania chaos na lotniskach i mniejszy niż zakładano popyt na podróże.

