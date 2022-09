Ranking najlepszych linii lotniczych na świecie. Ryanair wspina się w górę

Fot. Unsplash

Opublikowano prestiżowy ranking najlepszych linii lotniczych na świecie. Kto zwyciężył? Jak wypadli tani popularni przewoźnicy, tacy jak Ryanair i Wizz Air?

Jak co roku Skytrax przygotował zestawienie najlepszych linii świata. Ranking został opracowany na podstawie opinii 21 milionów pasażerów z ponad 100 państw. Pasażerowie oceniali 100 linii lotniczych pod takimi względami jak: komfort podróżowania, uprzejmość personelu lotniczego czy menu dostępne na pokładzie.

Najlepsze linie lotnicze świata wg Skytrax

W tym roku na pierwszym miejscu nie było zmiany - po raz kolejny zwyciężyła linia Qatar Airways. Zminy nie było też na drugiej pozycji - srebro ponownie przypadło Singapore Airlines. Duży skok wykonał natomiast Ryanair, zajmując w tegorocznym rankingu 40. miejsce, czyli przesuwając się w górę aż o 17 pozycji.

Pierwsza dziesiątka rankingu najlepszych linii lotniczych świata przygotowany przez Skytrax wygląda następująco:

Qatar Airways (to samo miejsce co w 2021 roku) Singapore Airlines (to samo miejsce co w 2021 roku) Emirates (awans o jedno miejsce) ANA All Nippon Airways (spadek o jedno miejsce) Qantas Airways (awans z 8. miejsca) Japan Airlines (spadek o jedną pozycję) Turkish Airlines (awans z 17. miejsca) Air France (awans o dwie pozycje) Korean Air awans z 22. miejsca) Swiss Int’l Air Lines (awans z 18. miejsca).

Tuż za pierwszą dziesiątką znalazły się brytyjskie linie lotnicze British Airways, zamując w tym roku 11. miejsce w rankingu Skytrax. Polskie Linie Lotnicze LOT zaliczyły spadek o 5 pozycji od 2021 roku, co oznacza, że zajęły 73. miejsce. Z kolei Wizz Air wylądował dopiero na 93. pozycji - plasując się tym samym w TOP10 najgorszych linii na świecie. Dla węgierkiego przewoźnika jest to jednak awans o 3 pozycje w stosunku do zeszłego roku.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!