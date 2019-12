Po wyborach w UK WZROSŁA liczba poszukiwań pracy poza granicami kraju

Co to oznacza?

Po ogłoszeniu wyników wyborów do parlamentu Brytyjczycy ruszyli do internetu, aby... szukać pracy za granicą! Czy rzeczywiście może dojść do masowej imigracji obywateli UK d innych krajów Europy?

Liczba Brytyjczyków szukających w internecie ofert pracy poza granicami UK wzrosła o 25% po opublikowaniu wstępnych wyników wyborów powszechnych, jak wynika z danych udostępnionych przez globalną witryny z ofertami pracy Indeed.

Intensywność poszukiwania pracy zaczęło rosnąć około godziny 22.00 w czwartek, dnia 12 grudnia, kiedy wstępne sondaże exit poll przewidywały, że Partia Konserwatywna zdobędzie 368 miejsc w brytyjskim parlamencie. Ostatecznie konserwatyści zdobyli 365 mandatów, co znacznie zwiększyło liczbę posłów z Izbie Gmin i dało im samodzielną większość.

Liczba wyszukiwań osiągnęła szczyt o 4 rano (!!!) w piątek 13 grudnia, mniej więcej wtedy, gdy wszystko wskazywało na to, że Boris Johnson jest na dobrej drodze, aby zapewnić sobie pewną wygraną. Ogólnie rzecz biorąc, liczba wyszukiwań ofert pracy za granicą wzrosła o 25% w poprzedni piątek, liczonych jako odsetek wszystkich wyszukiwań dokonanych przez użytkowników Indeed korzystających z adresu IP w Wielkiej Brytanii.

Kanada była najczęściej wyszukiwanym miejscem docelowym, ze wzrostem o 111% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Kolejne miejsca zajęły Irlandia (44%), Włochy (32%), Niemcy (28%), Australia (20%) oraz, co ciekawe, Polska (20%).

- Co ciekawe krajami, które odnotowały największy wzrost, były Kanada i Irlandia, zatem kraje anglojęzyczne, silnie powiązane z Wielką Brytanią - komentował Paweł Adrjan, ekonomista z Indeed. - Jednak liczba wyszukiwań pracy w innych krajach europejskich również znacznie wzrosła, co sugeruje, że zagraniczni pracownicy w Wielkiej Brytanii mogą szukać pracy na kontynencie lub planować powrót do domu.