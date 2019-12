Kurs funta osłabł po opublikowaniu rozczarowujących danych ekonomicznych, które wzięły górę nad zwycięstwem Johnsona w wyborach

Coraz więcej Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii rozważa powrót do swojej ojczyzny w związku z niepewnością wywołaną przez zbliżający się Brexit.

Polski premier jest coraz mniej entuzjastycznie nastawiony do negocjacji w sprawie Brexitu - według Mateusza Morawieckiego ryzyko wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy jest coraz bardziej...

Nicolas Sarkozy wraca na scenę polityczną i już szokuje. Polityk twierdzi, że jeśli ponownie zostanie wybrany na urząd prezydenta Francji, to pozwoli Wielkiej Brytanii wycofać się z Brexitu. Nicolas...

Tusk spotkał się z Theresą May w Goeteborgu. Wniosek jest jeden: „Czas ucieka”!

Donald Tusk spotkał się dzisiaj z Theresą May w Goeteborgu z okazji szczytu społecznego Unii Europejskiej. Oboje zgodzili się co do tego, że jeszcze wiele pracy trzeba włożyć w rozmowy dotyczące Brexitu...