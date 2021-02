Po Wielkanocy rząd UK ma zezwolić na podróżowanie i wakacje w kraju

Czy brytyjski rząd zezwoli na podróżowanie podczas Świąt Wielkanocnych? Według doniesień brytyjskich mediów będzie to możliwe, o ile utrzyma się niski poziom zachorowań. Konkrety w tej sprawie mają zostać przedstawione 22 lutego.

Przypomnijmy, "mapa drogowa" wychodzenia z ograniczeń i wracania do normalności ma zostać przedstawiona przez Borisa Johnsona 22 lutego 2021 roku, ale już teraz brytyjskie media próbują ustalić co się zmieni, co zostanie otwarte i co będziemy mogli znowu robić. W kontekście zbliżających się coraz większymi krokami Świąt Wielkanocnych według źródeł, na jakiej powołuje się "The Times" brytyjscy ministrowie rozważają możliwość wyjazdu rodzin z tego samego gospodarstwa domowego na wakacje i podróżowanie po terenie Wielkiej Brytanii już po Easter Monday (5 kwietnia).

Czy rząd poluzuje restrykcje dotyczące podróżowania i wakacji po świętach wielkanocnych?

Czy po lanym poniedziałku zniesione zostaną ograniczenia dotyczące swobody podróżowania po UK i wyjazdu na urlop w kraju? Jest to wielce prawdopodobne, według brytyjskich mediów, ale istnieją poważne obawy, że taki krok może skończyć się zwiększeniem wskaźnika infekcji.

Jeszcze w zeszłym tygodniu premier Boris Johnson apelował do wszystkich mieszkańców Wysp, aby byli cierpliwi w kwestii snucia planów wakacyjnych. Mówił wówczas, że jest "po prostu za wcześnie", aby mieć pewność, co do sezonu wiosenno-letniego w tym roku.

Według brytyjskich mediów to bardzo prawdopodobne

Warto w tym miejscu dodać, że na rząd naciski wywierają przedstawiciele branży turystycznej w Wielkiej Brytanii. Jak zwracają uwagę przedstawiciele organizacji Abta, która zrzesza w swoich szeregów firmy z branży turystycznej, mamy do czynienia z prawdziwym wakacyjnym zastojem. Wiele biur podróży i organizatorów wycieczek ze względu na restrykcje rządowe nie może funkcjonować nawet od marca zeszłego roku.

Abta i Seasonal Business in Travel (SBiT) szacują, że w "normalnym roku" około 500 000 ludzi wyruszyłoby na stoki narciarskie już w połowie lutego. Dla firm oferujących wyjazdy na narty i zimowiska dla szkół ten sam okres zwykle przynosi około 40% ich rocznych przychodów. W tym roku przychody te zostaną utracone.