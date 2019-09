Po rozbudowie lotnisko w Gatwick obsłuży nawet 90 tysięcy lotów rocznie więcej

Plany dotyczące przebudowy pasa awaryjnego w londyńskim porcie lotniczym w Gatwick zakładają, że do 2038 roku lotnisko będzie mogło obsłużyć 90 tysięcy lotów więcej w skali roku, niż do tej pory.

Oznacza to, że przepustowość lotniska zwiększyłaby się w znaczny sposób - mówimy tu o 28 milionach przewiezionych pasażerów więcej. Rzeczone plany zakładają przebudową pasa awaryjnego, z którego do tej pory korzysta się tylko w przypadku awarii głównego pasa. Władze drugiego najbardziej ruchliwego portu lotniczego położonego na terenie UK szykują się do złożenia aplikacji w kwestii dalszej ekspansji. Jej celem jest pełna funkcjonalność pasa awaryjnego w 2026 roku. Do tej pory tego typu inicjatywa była ograniczana przez regulacje, które przestały obowiązywać w minionym tygodniu.

Raport dotyczący zakresu inwestycji, który został przedłożony inspektoratowi planowania wykazał, że lotnisko planuje także rozbudowę terminali północnych i południowych. Zobowiązano się również do budowy trzech nowych hoteli - z których dwa będą miały do ​​400 pokoi. Hotele zostaną ukończone dopiero w 2032 roku, a rozbudowa terminali prawdopodobnie nastąpi w latach 2025–2029.

Przewiduje się, że liczba lotów wzrośnie z 284 000 w 2018 roku do 373 800 w ciągu najbliższych dwóch dekad. Jak czytamy na łamach "Sky News" istnieje potrzeba zwiększenia przepustowości portów lotniczych na południowym wschodzie.

Władze Gatwick Airport utrzymują, że ich plany są "bezpośrednią reakcją" na politykę prowadzą przez Partię Konserwatywną, która popiera jak najbardziej efektywne wykorzystanie pasów. Rozbudowa lotnisk nie podoba się jednak lokalnej społeczności, która w ramach Communities Against Gatwick Noise Emissions protestują wobec rozbudowy.