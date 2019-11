Po raz pierwszy obywatele brytyjscy z kalifatu ISIS zostaną sprowadzeni do UK. Większość z nich to małe dzieci, osierocone przez terrorystów

Większość z nich to dzieci, osierocone przez Brytyjczyków, którzy postanowili dołączyć do organizacji terrorystycznej.

Po raz pierwszy rząd brytyjski sprowadzi do kraju obywateli UK, którzy przebywają na terenach kontrolowanych wcześniej przez ISIS.

Fot. Getty

Brytyjski minister spraw zagranicznych, Domic Raab, poinformował, że Wielka Brytania sprowadzi do kraju osierocone dzieci brytyjskich członków ISIS z Syrii. Będą to pierwsi brytyjscy obywatele, którzy zostaną przewiezieni do UK z terenów kontrolowanych wcześniej przez terrorystów.

Jak podaje dziennik „The Independent”, osierocone dzieci Brytyjczyków, którzy byli członkami ISIS, będą pierwszymi obywatelami Wielkiej Brytanii, którzy zostaną sprowadzeni do kraju z terenów kontrolowanych wcześniej przez islamskich terrorystów. „Te niewinne, osierocone dzieci nigdy nie powinny były doświadczyć okrucieństwa wojny” - oświadczył minister.

Grupa około 85 obywateli UK (25 kobiet i 60 dzieci), która próbowała uciec z kalifatu ISIS w tym roku, pozostawała przez długi czas bez pomocy w obozie kontrolowanym przez siły syryjskie. Wśród uciekinierów, większość dzieci nie ukończyła nawet 5 lat. Oznacza to, że dzieci te prawdopodobnie urodziły się na terytorium opanowanym przez ISIS.

Jak informuje „The Independent”, aktualnie w obozach Sił Demokratycznych Syrii (SDF) przetrzymywanych jest około 70 000 kobiet i dzieci, którym w ostatnich miesiącach udało się uciec z kalifatu ISIS. W Al-Hol, największym z syryjskich obozów, mieszka obecnie około 11 000 obywateli zagranicznych. SDF przetrzymuje również setki bojowników ISIS, pochodzących z Europy.

Dominic Raab, minister spraw zagranicznych UK, powiedział jeszcze w październiku, że rząd rozpoczął poszukiwania brytyjskich obywateli potrzebujących pomocy, by sprowadzić ich bezpiecznie do kraju. Postawa ta wydaje się dość nadzwyczajna, biorąc pod uwagę fakt, że jak dotąd konserwatywny rząd był raczej niechętny tego typu gestom - w obawie o bezpieczeństwo państwa.

W czwartek minister Raab wystosował jednak oświadczenie, potwierdzające decyzję o sprowadzeniu osieroconych dzieci Brytyjczyków do UK. Stanowisko rządu jest zgodne z zaleceniami ONZ. W oświadczeniu minister napisał m.in.: „Te niewinne, osierocone dzieci nigdy nie powinny były doświadczyć okrucieństwa wojny. Teraz należy im zapewnić prywatność i wsparcie, aby powróciły do normalnego życia”.