"Daily Mail": Polacy są najbardziej antysemickim narodem w Europie

Jeden na czterech mieszkańców Europy ma antysemickie poglądy - czytamy na łamach tabloidu "Daily Mail". Odsetek osób o takich poglądach w Polsce ma być największy, jak wynika z badań, na które powołują się brytyjscy żurnaliści.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 14 krajach Europy nastroje antyżydowskie zanikają w dużej części Europy Zachodniej, natomiast mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem antysemityzmu w wielu krajach Europy Wschodniej. Także w Polsce - okazuje się, że w naszej ojczyźnie, w której przed II Wojną Światową żydowska diaspora była największa, problem z niechęcią wobec Żydów jest najpoważniejszy. Odsetek antysemitów sięga 48% - w roku 2015 było ich znacznie mniej, bo 37%.

"Na początku 2018 roku w Polsce doszło do eksplozji języka nasyconego antysemityzmem w życiu publicznym. Pojawił się on w telewizji publicznej, był używany nawet przez urzędników państwowych. Doszło do tego po tym, jak konserwatywna, nacjonalistyczna partia rządząca przyjęła ustawodawstwo zabraniające niektórych rodzajów mowy o Holokauście. W Izraelu ruch ten był postrzegany jako próba wybielenia udziału niektórych Polaków w Holokauście" - czytamy na łamach "Maila". Z kolei przedstawiciele ADL mówią, że wzrost tych nastrojów może być związany z restytucji mienia bezspadkowego.

Jeśli idzie o inne kraje o dużym wskaźniku antysemityzmu to trzeba wymienić Ukrainę (obecnie wynosi on 46% - wzrost z 32%) oraz Węgry (wzrost z 40% do 42%). Spadek poglądów antysemickich odnotowano w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Włoszech, Niemczech i Austrii. W Danii odnotowano niewielki wzrost z 8% do 10%, podczas gdy ilość osób wyrażających antyżydowskie poglądy w Belgii wzrosła z 21 do 24 procent. Francja pozostała na niezmienionym poziomie 17 procent, a Szwecja ma najniższą stopę antysemitizymu - 4 procent.

Warto dodać, że wyniki ankiety, która skupia się na badaniach nastrojów antysemickich, nie wykazują bezpośredniej korelacji z przemocą na tym tle. W Polsce i na Węgrzech są one dość rzadkie, podczas gdy w Wielkiej Brytanii i w Niemczech dochodzi do nich częściej.

Badania na które powołuje się "Daily Mail" zostały przeprowadzone przez amerykańską organizację ADL (Anti-Defamation League). Założona w 1913 roku pozostaje jedną z najstarszych i najważniejszych organizacji żydowskich na świecie, której celem jest walka z nienawiścią i uprzedzeniami wobec Żydów. Jej założycielem był Sigmund Livingston.

W rzeczonym badaniu zwrócono się do 9 tys. pełnoletnich osób z 18 krajów świata, między 15 kwietnia a 3 czerwca. Margines błędu działania wynosił plus-minus 4,4 procent. Ankieta była częścią badania Global 100 Index ADL, które oprócz krajów europejskich obejmowało również sondaże w Kanadzie, Afryce Południowej, Argentynie i Brazylii. Uczestnikom badania zadano 11 pytań, które ADL używa w tego typu badaniach od 1964 roku.