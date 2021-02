Dwa sklepy miały uzupełnić zapas konsol PS5. Czy PlayStation 5 da się kupić w Argos i Very?

Dziś zapas PS5 miał zostac uzupełniony w sklepach Argos i Very

Jak podają brytyjskie media już dziś w dwóch sklepach miały się pojawić konsole PlayStation 5, zarówno w wersji Disc Edition, jak Digital Edition. Najnowszy sprzęt produkcji Sony miał być dostępny w Argos i Very. Czy można tam rzeczywiście kupić PS5?

Problemy z dostępnością PlayStation 5 trapią konsolę najnowszej generacji w zasadzie od samego początku jej obecności na rynku, niemal od samej premiery. W sprzedaży urządzenie pojawiło się 12 listopada 2020 w wybranych rejonach (Ameryce Północnej, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Singapurze i Korei Południowej), a tydzień później niemal na całym świecie (z wyjątkiem Chin i Indii). Ci, którzy chcieli jak najszybciej nabyć dziecko Sony lub planowali sprawić sobie taki prezent pod choinkę mieli problem... aby urządzenie kupić! Popyt na maszynki do grania najnowszej generacji był ogromny, a firma AMD zajmująca się wytwarzaniem "serc" konsoli nie wyrabiała z produkcją układów scalonych! Rzecz dotyczyła nie tylko PS5, ale również jego największego konkurenta, czyli konsoli Xbox Series w wersji X i S.

Czy konsolę Sony da się w tej chwili gdzieś kupić?

Wydawało się, że sytuacja w nowym roku, po świętach się poprawi, ale nic z tego! PS5 i nowy Xbox nadal pozostają towarami deficytowymi, a gracze na całym świecie "polują" na swoje egzemplarze. Z różnym skutkiem. Dziś w brytyjskich mediach pojawiła się informacja, jakoby zapas najnowszej wersji PlayStation miał pojawić się w sklepach Argos i Very. Konsola miała być dostępna w obu wersjach - Disc Edition i Digital Edition.

Czy tak się stało? Według "PS5 Stock UK" urządzenia stać się dostępne w sieci Argos dziś, 17 lutego, około godziny 11. Tego samego dnia ich zapas miał zostać uzupełniony w Very, choć nie podano konkretnie o której godzinie. Spodziewano się, że stanie się to w środku dnia. Jak wynika z relacji "PS5 Stock UK" konsole miały w istocie pojawić się w Argosie, ale nam jest ciężko zweryfikować ten fakt, ponieważ na stronie sklepu konsol po prostu nie ma. Podobnie jest w przypadku Very.

W sklepach wciąż brakuje konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S

"Ciężko pracujemy nad uzupełnieniem zapasów PS5 i Xbox Series X w tej chwili" - czytamy w oficjalnym komunikacie Argos. "Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej na której można znaleźć najbardziej aktualne informacje o aktualnych stanach magazynowych. Nasz personel centrum kontaktowego nie jest w stanie podać żadnych dodatkowych informacji".