PILNE: Wydrukowano już pierwsze brytyjskie paszporty bez słów „Unia Europejska” mimo tego, że Brexit ma być opóźniony

Tuż przed Brexitem odbędzie się marsz "ostatniej szansy" wzywający do drugiego referendum Twórcy kampanii "Put It To The People" chcą po raz ostatni zabrać głos ws. ponownego referendum. Marsz planowany jest na sześć dni przed terminem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Theresa May nieugięta: Wielka Brytania odejdzie od stołu negocjacyjnego, jeśli umowa będzie dla niej niekorzystna Choć rozpisując wybory na początek czerwca 2017 r. wydawało się, że Theresa May nieco złagodziła swój ton odnośnie Brexitu, to jednak było to jedynie chwilowe. W najnowszym wywiadzie udzielonym na antenie...

Angela Merkel: „Nie ma już możliwości zmiany” umowy ws. Brexitu Po tym, jak Theresa May przełożyła datę głosowania w brytyjskim parlamencie, udała się z wizytą do Niemiec, gdzie spotkała się z Angelą Merkel. Od kanclerz dowiedziała się jednak, że zmiana umowy ws. Brexitu...

Jak Brexit wpłynie na kurs funta i giełdę akcji oraz czy można na tym zarobić? Brexit to temat, który słusznie budzi duże emocje i ma istotny wpływ na kurs funta do złotego oraz funta do euro i dolara. Brak porozumienia podczas głosowania w brytyjskim parlamencie 29 stycznia powoduje,...

Szok: Nigel Farage wzywa do zastraszania przeciwników Brexitu! Tego chyba nie spodziewali się nawet najbardziej zagorzali zwolennicy Brexitu – w trakcie ostatniego wystąpienia kampanijnego Nigel Farage wezwał swoich zwolenników do zastraszania niezdecydowanych, aby...

Imigrantka z UE: „Będę musiała zapłacić 65 funtów, aby mieć zagwarantowane prawo pobytu we własnym domu” Obywatele UE mieszkający w Oxfordshire skrytykowali brytyjski rząd za to, że każe im płacić 65 funtów za składanie wniosków o status osoby osiedlonej, który pozwoli im zostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Brexit spowoduje rozpad UK? Według byłego brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Williama Hague’a forsowana przez Camerona forma renegocjacji warunków członkostwa Wielkiej Brytanii w UE może doprowadzić do rozpadu kraju. Referendum,...

Arcybiskup broni rasizmu? „Mamy prawo bać się imigrantów”! Pełniący godność arcybiskupa Canterbury Justin Welby zapewnia, że nie ma nic złego w strachu przed masową imigracją. I nie ma on nic wspólnego z jakimkolwiek rasizmem. Honorowy zwierzchnik Kościoła Anglikańskiego...

Brytyjczycy błagają o pozostanie obywatelami Unii? Unijny polityk ujawnia kulisy Brexitu Odpowiedzialny za negocjacje w sprawie Brexitu Guy Verhofstadt powiedział, że trafia do niego tysiące próśb obywateli brytyjskich o umożliwienie im pozostania obywatelami Unii.