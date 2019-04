Kiedy nastąpi Brexit? Zobacz, jakie terminy są teraz rozważane przez polityków

Brexit miał dojść do skutku 29 marca 2019 roku - dzień ten jednak przyszedł i minął, a w polityce nic się szczególnie nie zmieniło. W środę brytyjski parlament wykluczył opcję twardego Brexitu, z kolei Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział, że Bruksela nie zamierza wyrzucić z UE żadnego państwa członkowskiego.

Jak wskazuje "The Guardian", ponieważ Izba Gmin wciąż nie wyszła z impasu dotyczącego umowy brexitowej, dalsze przedłużenie art. 50 jest już prawie pewne. Pytanie tylko, jak długie może być to przedłużenie?

12 kwietnia 2019

Jest to wciąż aktualna data Brexitu. Jeśli UE nie zgodzi się na nowy - proponowany przez Wielką Brytanię - termin wyjścia z UE, a UK nie pójdzie na kompromis, to 12 kwietnia najprawdopodobniej mógłby nastąpić twardy Brexit.

Angela Merkel nie chce "twardej granicy" w Irlandii: "Mieszkałam za Żelazną Kurtyną, więc wiem zbyt dobrze, co to znaczy"

7 maja 2019

Francuski prezydent, Emmanuel Macron, na ostatnim szczycie przywódców UE zaproponował bezwarunkowe krótkie przedłużenie art. 50 do 7 maja, które miałoby nie dopuścić do gospodarczego szoku. Dodatkowym argumentem za tą datą jest fakt, że UE planuje 9 maja szczyt w Rumunii, aby przedyskutować przyszłość Wspólnoty po Brexicie - dobre byłoby więc, gdyby Wielka Brytania była już wtedy poza Unią.

22 maja 2019

Jeśli Izba Gmin zatwierdzi w najbliższym czasie umowę brexitową, to wciąż jest szansa na to, by Wielka Brytania opuściła UE 22 maja, w przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego.

30 czerwca 2019

Przedłużenie do 30 czerwca zapewniłoby Brytyjczykom dużo dodatkowego czasu na osiągnięcie kompromisu ws. umowy oraz na dostosowanie brytyjskiego prawodawstwa do nowej sytuacji. Termin ten jest jednak problematyczny dla UE, ponieważ jego konsekwencją byłaby konieczność uczestnictwa UK w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. W piątek Theresa May napisała list do Donalda Tuska z prośbą o przesunięcie terminu Brexitu własnie do 30 czerwca.

PILNE: Theresa May napisała do Donalda Tuska z prośbą o przesunięcie terminu Brexitu do 30 czerwca

31 grudnia 2019

Jeśli umowa nie zostałaby zatwierdzona przed 12 kwietnia, UE wystosuje do Theresy May pytanie, co UK zamierza dalej zrobić. Gdyby brytyjski rząd zdecydował się na przyspieszone wybory parlamentarne w UK, to UE najprawdopodobniej zgodziłaby się na opóźnienie Brexitu co najmniej do końca 2019 roku, by poczekać, aż sytuacja polityczna w UK się wyklaruje.

31 marca 2020

Byłaby to data, na którą UE zgodziłaby się najprawdopodobniej w przypadku drugiego referendum. Roczny okres powinien wystarczyć UK na przeprowadzenie referendum oraz na wdrożenie niezbędnych zmian legislacyjnych. Z drugiej strony, okres ten byłby na tyle krótki, by uniemożliwić Wielkiej Brytanii mieszanie się w długoterminowe plany UE, dotyczące np. budżetu.

Donald Tusk zasugerował „12-miesięczne elastyczne opóźnienie” terminu Brexitu z możliwością wcześniejszego wyjścia z UE

31 grudnia 2020

21-miesięczne przedłużenie ma pewnych zwolenników w Brukseli, ponieważ tak długie opóźnienie zapewniłoby zmianę składu brytyjskiej sceny politycznej, a co za tym idzie - prawdopodobną zmianę kierunku brexitowych negocjacji. Tak długie opóźnienie niosłoby ze sobą jednak sporo komplikacji, związanych głównie z niejasnym statusem Wielkiej Brytanii w UE.