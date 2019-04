Home Office zarabia £2mln miesięcznie na opłatach za przyznanie dzieciom brytyjskiego paszportu

Fot. Getty

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Citizens UK, Home Office zarabia miesięcznie aż £2 mln na opłatach za przyznanie dzieciom brytyjskiego paszportu. Wiele rodzin, aby regulować status dzieci urodzonych na terytorium UK, popada w nędzę.

Koszt aplikacji o brytyjskie obywatelstwo dla dziecka wynosi £1 012, a kolejne £372 Home Office pobiera za rozpatrzenie wniosku. Jak wyliczyli eksperci, na każdej aplikacji Home Office zarabia na czysto £640, a pieniądze nie podlegają nawet częściowemu zwrotowi, niezależnie od sytuacji ekonomicznej rodziny.

Jak podała organizacja Citizens UK, na podstawie informacji uzyskanych dzięki prawu do informacji publicznej, Home Office zarabia na przyznawaniu paszportów brytyjskich najmłodszym nawet £24 mln rocznie, czyli £2 mln miesięcznie albo, jeszcze bardziej rozdrabiając tę sumę, £71 tys. dziennie.

- Niedobrze mi, jak tylko o tym pomyślę. Ludzi, takich jak ja, na to nie stać, zwłaszcza jak się jest samotnym rodzicem. Rząd nie daje nam żadnej szansy – powiedziała 42-letnia Anathi Ngceba, która ubiega się o brytyjski paszport dla swojego 10-letniego syna Daniela. - Wiem, że przyjdzie czas, że Daniel pójdzie do college'u, a potem do liceum i wiem, że jak szkoła zorganizuje wycieczkę za granicę, to on będzie musiał zostać, bo nie będzie miał prawa wyjechać. Boję się, że będzie się czuł wyalienowany. Robię co mogę, żeby oszczędzić. Nie wychodzę za bardzo z domu, wydaję jak najmniej na zakupy, jem mniej. W sklepie z pomocą charytatywną kupuję ubrania dla Daniela. Bo to [paszport – przyp.red.] jest bardzo ważne dla jego przyszłości – dodała.

