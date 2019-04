PILNE: Theresa May napisała do Donalda Tuska z prośbą o przesunięcie terminu Brexitu do 30 czerwca

Premier May zwróciła się w czwartek z oficjalną prośbą do Unii Europejskiej o kolejne opóźnienie terminu Brexitu, tym razem do 30 czerwca, co pozwoliłoby uniknąć Wielkiej Brytanii twardego Brexitu 12 kwietnia.

Zgodnie z obecnym planem Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską 12 kwietnia, jednak umowa brexitowa nie została jeszcze poparta przez parlamentarzystów i nic nie wskazuje na to, że tak się stanie.

Donald Tusk zasugerował „12-miesięczne elastyczne opóźnienie” terminu Brexitu z możliwością wcześniejszego wyjścia z UE

Aby uniknąć w tej sytuacji twardego Brexitu i zgodnie z wolą wyrażoną przez brytyjskich parlamentarzystów podczas głosowania, które miało miejsce w środę w Izbie Gmin, Theresa May zwróciła się z pisemną prośbą do Donalda Tuska o dalsze opóźnienie Brexitu do 30 czerwca.

Premier zaproponowała, że, jeśli brytyjski parlament poprze umowę ws. Brexitu wcześniej, to Wielka Brytania będzie mogła wyjść z UE przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 23 maja. Theresa May nadmieniła jednak, że Wielka Brytania przygotuje swoich kandydatów, którzy – jeśli umowa brexitowa nie zostanie wcześniej zatwierdzona – wezmą udział w wyborach do PE.

Zanim premier napisała do Donalda Tuska, szef Rady Europejskiej zasugerował „12-miesięczne elastyczne opóźnienie” terminu Brexitu, zgodnie z którym Wielka Brytania mogłaby wcześniej opuścić Unię Europejską, jeśli parlament brytyjski ratyfikuje umowę. Theresa May jeszcze nie odniosła się do tej sugestii, która i tak musiałaby zostać wcześniej poparta przez unijnych liderów.

