Fala dymisji w rządzie Theresy May: 36 ministrów zrezygnowało w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Fot: Getty

W ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 36 brytyjskich ministrów podało się do dymisji. To średnio trzy rezygnacje miesięcznie. W tym tygodniu odeszło ze stanowiska już dwóch ministrów, co oznacza, że średni limit na kwiecień został już prawie wykorzystany.

W ubiegłym roku sprawy związane z Brexitem wywołały lawinę głośnych dymisji, których bohaterami byli zarówno sekretarze i podsekretarze stanu, jak i szefowie poszczególnych resortów.

Sukces Theresy May. Premier udało się osiągnąć porozumienie z Partią Pracy ws. dalszych działań dotyczących Brexitu

Po decyzji wtorkowej decyzji Theresy May o dalszym opóźnieniu Brexitu i rozpoczęciu współpracy z laburzystami ws. przełamania impasu, już dwóch kolejnych ministrów zrezygnowało z pełnienia dotychczasowych funkcji - uczynili to na znak protestu. Jako pierwszy w tym tygodniu do dymisji podał się Nigel Adams, minister ds. Walii. Drugą rezygnację złożył Chris Heaton-Harris, podsekretarz stanu ds. Brexitu.

Theresa May poprosi Unię Europejską o dalsze opóźnienie Brexitu

Jak podaje "Evening Standard", fala dymisji w związku z Brexitem rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku. Jak dotąd punktem kulminacyjnym był 15 listopada, gdy jednego dnia odeszło aż siedmiu ministrów.

Poniżej poszczególne rezygnacje z ostatnich 12 miesięcy. Większość z nich ma bezpośredni związek z Brexitem.

Kwiecień-czerwiec 2018

1. Amber Rudd, minister spraw wewnętrznych, 29 kwietnia 2018 r. (skandal Windrush)

2. Phillip Lee, minister sprawiedliwości, 12 czerwca 2018 r. (sprzeciw wobec rządowego podejścia do Brexitu)

3. Greg Hands, minister handlu, 21 czerwca 2018 r. (sprzeciw wobec rozbudowy Heathrow)

Lipiec 2018

4. David Davis, sekretarz stanu ds. Brexitu, 8 lipca 2018 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

5. Steve Baker, minister ds. Brexitu, 8 lipca 2018 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

6. Boris Johnson, minister spraw zagraniczny, 9 lipca 2018 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

7. Conor Burns, sekretarz w ministerstwie spraw zagranicznych, 9 lipca 2018 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

8. Chris Green, sekretarz w departamencie transportu, 9 lipca 2018 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

Brexit: Drugie referendum pogłębia podziały w gabinecie Theresy May

9. Andrew Griffiths, minister ds. biznesu, 13 lipca 2018 r. (zarzuty dotyczące nadużyć seksualnych)

10. Robert Courts, sekretarz w ministerstwie spraw zagranicznych, 15 lipca 2018 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

11. Scott Mann, sekretarz w ministerstwie skarbu, 16 lipca 2018 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

12. Guto Bebb, minister obrony, 16 lipca 2018 r. (głosował przeciwko rządowi w sprawie przepisów celnych UE)

Listopad 2018

13. Tracey Crouch, minister sportu, 1 listopada 2018 r. (w proteście ws. maksymalnej stawki za terminale bukmacherskie)

14. Jo Johnson, minister transportu, 9 listopada 2018 r. (w celu poparcia drugiego referendum)

15. Shailesh Vara, minister ds. Irlandii Północnej, 15 listopada 2018 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

16. Dominic Raab, sekretarz ds. Brexit, 15 listopada 2018 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

17. Esther McVey, sekretarka ds. Pracy i emerytur, 15 listopada 2018 r. (Aby sprzeciwić się projektowi Brexit Theresy May)

Przerwa wielkanocna: W weekend na drogi w UK może wyjechać nawet 14 mln samochodów!

18. Suella Braverman, minister ds. Brexit, 15 listopada 2018 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

19. Anne-Marie Trevelyan, sekretarz w departamencie edukacji, 15 listopada 2018 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

20. Ranil Jayawardena, sekretarz w ministerstwie sprawiedliwości, 15 listopada 2018 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

Met Office wydało żółty alert pogodowy z powodu... opadów śniegu!

21. Rehman Chishti, rządowy wysłannik ds. Handlu w Pakistanie, 15 listopada 2018 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

22. Sam Gyimah, minister uniwersytetów, 30 listopada 2018 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

Grudzień 2018

23. Will Quince, sekretarz w ministerstwie obrony, 8 grudnia 2018 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

24. James O'Shaughnessy, sekretarz ds. dyscypliny w Izbie Lodrów, 20 grudnia 2018 r. (powody rodzinne)

Styczeń 2019

25. Gareth Johnson, sekretarz ds. dyscypliny, 14 stycznia 2019 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

26. Craig Tracey, sekretarz w departamencie rozwoju międzynarodowego, 15 stycznia 2019 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

27. Eddie Hughes, sekretarz w departamencie Brexitu, 15 stycznia 2019 r. (sprzeciw wobec planu Brexitu Theresy May)

Luty 2019

28. Alberto Costa, sekretarz ds. Szkocji, 27 lutego 2019 r. (z powodu zgłoszonej poprawki w kwestii ochrony praw obywateli UE)

29. George Eustice, minister rolnictwa, 28 lutego 2019 r. (w proteście przeciwko rządowemu pozwoleniu na głosowanie ws. opóźnienia Brexitu)

Co Brytyjczycy sądzą teraz na temat Brexitu? Zobacz najnowsze sondaże

Marzec 2019

30. Paul Masterton, sekretarz w Home Office, 13 marca 2019 r. (by zagłosować za wykluczeniem twardego Brexitu bez względu na wszystko)

31. Sarah Newton, minister ds. pracy i emerytur, 13 marca 2019 r. (by zagłosować za wykluczeniem twardego Brexitu bez względu na wszystko)

32. Richard Harrington, minister biznesu, 25 marca 2019 r. (by poprzeć głosowania orientacyjne)

33. Alistair Burt, minister ds. Bliskiego Wschodu, 25 marca 2019 r. (by poprzeć głosowania orientacyjne)

34. Steve Brine, minister zdrowia, 25 marca 2019 r. (by poprzeć głosowania orientacyjne)

Kwiecień 2019

35. Nigel Adams, minister ds. Walii, 3 kwietnia 2019 r. (w proteście przeciwko decyzji Theresy May o współpracy z laburzystami)

36. Chris Heaton-Harris, podsekretarz stanu ds. Brexitu, 3 kwietnia 2019 r. (w proteście przeciwko dalszemu wydłużeniu art. 50).