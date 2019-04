Donald Tusk zasugerował „12-miesięczne elastyczne opóźnienie” terminu Brexitu z możliwością wcześniejszego wyjścia z UE

Szef Rady Europejskiej zasugerował, aby Wspólnota zaoferowała Wielkiej Brytanii 12-miesięczne „elastyczne” opóźnienie terminu Brexitu. Zgodnie z tym planem UK mogłaby opuścić Unię wcześniej, jeśli parlament brytyjski ratyfikuje umowę, jednak musieliby tę propozycję poprzeć jeszcze liderzy unijni w następnym tygodniu.

Partia Konserwatywna wraz z laburzystami będzie w piątek prowadzić dalsze rozmowy na temat osiągnięcia kompromisu w sprawie Brexitu i planu dotyczącego wyjścia z obecnego impasu. Prokurator generalny, Geoffrey Cox dodał, że, w przypadku gdy nie uda się wypracować sensownego planu przez obie strony, wtedy opóźnienie terminu wyjścia z UE „będzie raczej długie”.

Jean Claude-Juncker: Jeśli UK nie zaakceptuje do 12 kwietnia umowy wyjścia z UE, to „nie będzie możliwe żadne krótkie wydłużenie” Brexitu

Theresa May ma zwrócić się do Unii Europejskiej z prośbą o dalsze opóźnienie terminu wyjścia, jednak dopóki Wspólnota nie wyrazi na to zgody, Wielkiej Brytanii grozi 12 kwietnia twardy Brexit.

Szef Rady Europejskiej, Donald Tusk zasugerował, aby dać stronie brytyjskiej możliwość „elastycznego” opóźnienia Brexitu, czyli przyzwolenia na 12-miesięczne opóźnienie terminu z możliwością wcześniejszego wyjścia UK ze Wspólnoty w zależności od tego, czy i kiedy parlament brytyjski ratyfikuje umowę.

Zdaniem Tuska opcja ta pozwoliłaby na uniknięcie parokrotnego przedłużania terminu Brexitu co kilka tygodni, jednak w tej sprawie będą musieli wypowiedzieć się także unijni liderzy w czasie szczytu UE, który ma się odbyć w przyszłą środę.

