PILNE: „Deal is done” - brytyjski rząd wydał oświadczenie ws. zawarcia umowy handlowej z UE. Zobacz wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej [wideo]

24 grudnia po wielu miesiącach problematycznych negocjacji Wielka Brytania zawarła umowę handlową z Unią Europejską. Downing Street wydało w tej sprawie oświadczenie, w którym zaznacza, że „umowa jest fantastyczną wiadomością”. Zdanie to podziela sama szefowa Komisji Europejskiej, która o finale negocjacji poinformowała w oficjalnym wystąpieniu.

„Deal is done” – napisał Boris Johnson na Twitterze umieszczając swoje uradowane zdjęcie. To samo napisało Downing Street w swoim oficjalnym oświadczeniu, w którym podało też, że “wszystko, co obiecywano brytyjskiej opinii publicznej w czasie referendum 2016 i ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych, zostało zawarte w tej umowie”.

Jest umowa handlowa - Deal is done

Informując o zawartej z UE umowie handlowej Downing Street napisało:

„- Przejęliśmy ponownie kontrolę nad naszymi pieniędzmi, granicami, prawem, handlem i naszymi wodami połowowymi

- Umowa jest fantastyczną wiadomością dla naszych rodzin i biznesów w każdej części UK. Podpisaliśmy pierwsze porozumienie handlowe oparte na zerowych cłach”.

Ponadto Downing Street podkreśliło, że brytyjski system prawny nie będzie już zależny od Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, co oznacza „pełną polityczną i gospodarczą niezależność od 1 stycznia 2021 roku”.

Boris Johnson zwołał konferencję prasową

Cztery lata i pół roku po referendum ws. Brexitu Boris Johnson zabrał głos na konferencji prasowej na Downing Street, na której poinformował o pozytywnym zakończeniu negocjacji handlowych. Przypomniał, że nie chciał wydłużać okresu przejściowego, gdyż nie chciał dodawać jeszcze więcej niepewności. Jak twierdzi - udało mu się jednak zawrzeć największą umowę handlową wartą 166 miliardów funtów rocznie.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Według premiera umowa ta ochroni miejsca pracy, pozwoli na sprzedaż brytyjskich dóbr bez ceł w UE, a także pozwoli firmom na robienie jeszcze większych biznesów w Europie. Podkreślił też, że od 1 stycznia Wielka Brytania znajdzie się poza unią celną i jednolitym rynkiem, z kolei prawo brytyjskie będzie zależało wyłącznie od brytyjskiego parlamentu.

Nowy system imigracyjny

W oficjalnym oświadczeniu Downing Street znalazła się także wzmianka o nowym systemie imigracyjnym, który zacznie obowiązywać od przyszłego roku. „Punktowy system imigracyjny da nam pełną kontrolę nad tym, kto przyjeżdża do Wielkiej Brytanii i zakończy się swobodny przepływ osób” – czytamy w oświadczeniu.

„Doprowadziliśmy do Brexitu i teraz stoimy przed fantastycznymi możliwościami, jakie mamy jako w pełni niezależny gospodarczo naród” – brzmi podsumowanie Downing Street.

Przemówienie szefowej Komisji Europejskiej

Głos zabrała także Ursula von der Leyen, która stwierdziła w swoim oficjalnym oświadczeniu, że „warto było walczyć o tę umowę”. Szefowa KE twierdzi, że porozumienie zawarte z Wielką Brytanią jest sprawiedliwe i zrównoważone, zabezpiecza też interesy Unii. Jednak „Europa idzie dalej” – napisała von der Leyen dodając także, że normalnie po negocjacjach zakończonych sukcesem czuje radość, a teraz czuje satysfakcję i ulgę. W „przekazie do wszystkich Europejczyków” stwierdziła, że „czas już zostawić Brexit za sobą”.

“We have finally found an agreement. It was a long and winding road but we have got a good deal to show for it”



European Commission President Ursula von der Leyen says "it is fair, it is a balanced deal and it is the right and responsible thing to do"https://t.co/OmEeMh6LuIpic.twitter.com/oTk2nnnQfu — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 24, 2020

