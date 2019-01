PILNE! 29 stycznia odbędzie się drugie głosowanie umowy brexitowej

Znamy datę drugiego głosowania umowy brexitowej. 29 stycznia rozpocznie się całodniowa parlamentarna debata i drugie głosowanie w tej sprawie w Izbie Gmin. Termin ten został oficjalnie potwierdzony przez szefową klubu parlamentarnego Partii Konserwatywnej, Andreę Leadsom.

Z kolei już w najbliższy poniedziałek, 21 stycznia, premier Theresa May ma przedstawić wstępną propozycję poprawionej umowy dotyczące rozwodu Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Później, 29 stycznia ruszy druga debata na jej treścią, którą zwieńczy kolejne głosowanie posłów Izby Gmin. Po tym, jak premier May udało się pozostać na stanowisku szefa rządu, czeka ją trudne zadanie zbudowania parlamentarnej większości, która będzie gotowa poprzeć jej kolejny projekt.

Z OSTATNIEJ CHWILI: Parlament brytyjski odrzucił umowę ws. Brexitu. Theresa May poniosła druzgocącą porażkę

Po odrzuceniu wniosku o wotum nieufności premier May zapowiedziała, że spotka się z przedstawicielami opozycji i buntownikami we własnej partii, aby osiągnąć ponadpartyjne porozumienie, dzięki któremu możliwe będzie przezwyciężenie obecnego kryzysu. Jedynie Jeremy Corbyn odmówił dalszych rozmów, przynajmniej dopóki premier nie odrzuci opcji twardego Brexitu. Czasu, na dogadanie się z posłami, którzy głosowali przeciwko projektowi nie pozostało zbyt dużo...

Pierwsze głosowanie umowy ws. Brexitu okazała się druzgocącą porażką rządu. Przeciwko zagłosowało w 432 posłów, a za jej przyjęciem zaledwie 202. Premier podkreśliła w trakcie swojego przemówienia, że „jest to najbardziej znaczące głosowanie, w jakim ktokolwiek z nas weźmie udział w swoim politycznym życiu”. - To decyzja, którą każdy z nas będzie musiał uzasadnić i żyć z nią w kolejnych latach – dodała Theresa May.

Parlament brytyjski odrzucił wniosek o wotum nieufności dla rządu Theresy May

Przypomnijmy, że jeśli parlament nie dojdzie do porozumienia w kwestii kształtu porozumienia brexitowego Wielka Brytania przestanie być członkiem UE "automatycznie" o północy z 29 na 30 marca. Wyjście ze Wspólnoty w takiej formie, bez umowy, według wielu specjalistów może okazać się katastrofalne w skutkach dla kraju.