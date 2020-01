Pijany, z wyrokiem za jazdę "pod wpływem", bez ubezpieczenia - kierowca z Polski zatrzymany w Rothwell

Nie dość, że jechał pod wpływem, to w dodatku nie miał ubezpieczenia.

Robert Sz. to recydywista.

Polski kierowca przyłapany na jeździe pod wpływem alkoholu - dwukrotnie w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy. Nasz rodak znów wsiadł za kółko po pijaku po tym, jak pół roku wcześniej został ukarany za jazdę na "podwójnym gazie".

7 grudnia 32-letni Robert Sz. poruszał się swoim BMW ulicą Orton Road w Rothwell. Styl jego jazdy zwrócił uwagę policji, która zasygnalizowała mu, aby się zatrzymał. Nasz rodak widząc oficerów drogówki sposobiących się do interwencji nie zareagował na wezwanie. Kiedy w końcu udało się go zatrzymać, okazało się, że jechał pod wpływem alkoholu.

Analiza wykazała, że w wydychanym przez niego powietrzu znajduje się 124 mcg alkoholu na 100 ml. Dodajmy, że dopuszczalny w UK limit wynosi 35 mcg...

Jak wykazało późniejsze dochodzenie Robert Sz. został pozbawiony uprawnień do kierowania pojazdów jeszcze we wrześniu przez sąd Humber Magistrates' Court. Powód? Właśnie jazda pod wpływem alkoholu. Jakby tego było mało. wówczas sąd nie tylko pozbawił go prawa jazdy, ale również wydał wyrok kary więzienia w zawieszeniu.

Oprócz tego, że Sz. popełnił przestępstwo mając wyrok "w zawiasach", prowadził samochód po pijanemu, nie zatrzymał się na polecenie policjanta, to jeszcze siedział za kierownicą samochodu bez ubezpieczenia! Ostatecznie sąd Northampton Magistrates' Court podjął decyzję o karze sięgającej 24 tygodnie pobytu w więzieniu. Wyrok 18 tygodni został dotyczył wydarzeń w Rothwell, a kolejne sześć miesięcy dodano za naruszenie kary w zawieszeniu.

Oprócz tego odebrano mu uprawnienia do kierowania samochodem na pięć kolejnych lat oraz nałożono na niego grzywnę sięgająca w sumie 207 funtów.