Kurs funta poszedł w górę. Nowy tydzień zaczął na poziomie 5,02 złotego

Informacją dnia na Wyspach będzie ujawnienie przez Theresę May „Planu B” ws. Brexitu, czyli przedstawienie parlamentarzystom alternatywy do odrzuconej przez nich w ubiegłym tygodniu umowy dotyczącej wyjścia...

Na początku nowego tygodnia funt szterling może pochwalić się świetną kondycją na rynkach. Wygląda na to, że brytyjska waluta będzie nadal zyskiwać na wartości i umacniać się w stosunku do euro.

Rok 2018 nie był najlepszy dla brytyjskiej waluty, której tendencja spadkowa powiązana jest ściśle z niepewnością dotyczącą Brexitu. W ciągu roku funt stracił w stosunku do głównych walut, a ten rok będzie...

Kurs funta idzie w górę! Brytyjska waluta umacnia się na skutek politycznych zawirowań w Europie

Wszystko wskazuje na to, że to koniec gwałtownych spadków kursu funta, które miały miejsce na przełomie lutego i marca. Brytyjska waluta umocniła się po tym, jak wybory we Włoszech wygrał populistyczny...