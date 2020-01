Wyciekł tajny dokument UE potępiający brytyjski rząd za to, jak traktuje unijnych imigrantów

Posłowie Parlamentu Europejskiego są poważnie zaniepokojeni sytuacją obywateli krajów unijnych żyjących w UK. Brytyjscy dziennikarze dotarli do szkicu rezolucji unijnej potępiającej politykę brytyjskiego rządu w tej kwestii.

Jak wynika z informacji, do których dotarli dziennikarze "The Guardian" Parlament Europejski sposobi się, aby wyrazić "poważne zaniepokojenie" postawą rządu Borisa Johnsona wobec 3,3 miliona obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii. W tej sprawie ma zostać wystosowana odpowiednia rezolucja w związku z groźbami jednego z ministrów obecnego gabinetu.

Chodzi konkretnie o uwagi Brandona Lewisa, który zagroził obywatelom UE deportacją z Wielkiej Brytanii, jeśli nie złożą wniosku o przyznanie settled status przed terminem upływającym 30 czerwca 2021. Dodajmy, że Lewis później rakiem wycofywał się z tych deklaracji, zapewniając, że jego słowa zostały wyjęte z kontekstu.

Według dziennikarzy "Guardiana" pod rzeczonym dokumentem mają podpisać się posłowie reprezentujący wszystkie główne polityczne siły obecne w europarlamencie. Co ma jeszcze znaleźć się w rezolucji? Otóż, unijni politycy zwracają uwagę, iż brak "fizycznego dokumentu" poświadczającego prawo pobytu na podstawie przyznanego statusu osoby osiedlonej po 1 stycznia 2021 będzie stanowił problem. W ten sposób zwiększone będzie "ryzyko dyskryminacji obywateli krajów UE-27 przez potencjalnych pracodawców lub landlordów, którzy mogą chcieć uniknąć dodatkowego obciążenia administracyjnego związanego z weryfikacja ich statusu lub obawiają się, że mogą znaleźć się w sytuacji niezgodnej z prawem".

W dokumencie zwrócono również uwagę na sytuację osób starszych, niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji, a także tych, których z jakichś względów uznajemy za "wrażliwych" w tej kwestii, którzy mogą mieć problemy ze złożeniem wniosku o nadanie settled status.

Co więcej, pojawi się również apel, aby procedurę składania wniosków, przez którą przechodzą obywatele UE, całkowicie porzucić! Ze strony europarlamentu ma się pojawić wniosek o to, aby zapewnić domniemanie obywatelom krajów Wspólnoty odnośnie ich prawa do życia i pracy w UK! Oprócz tego trzeba wspomnieć również o liście głównego negocjatora UE, Michela Barniera, do sekretarza Brexitu, Stephena Barclaya. Nie został on publiczne opublikowany, ale według mediów ma on być utrzymany w podobnym tonie, co rezulucja posłów unijnych.