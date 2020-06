Komunikat rządu RP ws. kwarantanny dla przyjeżdżających na Wyspy. Jaki formularz należy wypełnić i kto będzie zwolniony z nakazu izolacji?

Od 8 czerwca osoby przyjeżdżające do UK zostaną objęte 14-dniową kwarantanną.

Polski rząd wydał specjalny komunikat dla Polaków podróżujących do UK w sprawie nakazu poddania się 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe na Wyspy, który zacznie obowiązywać od 8 czerwca.

Zgodnie z ustawą The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (England) Regulations 2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii będą miały obowiązek poddania się kwarantannie trwającej 14 dni. Jeśli nie zastosują się do tego nakazu, będzie im grozić kara w wysokości 1000 funtów.

Kto zostanie objęty kwarantanną?

Według informacji podanej przez polski rząd 14-dniową kwarantanną w UK zostaną objęte osoby, które:

- przybywają do Anglii spoza Wspólnego Obszaru, który obejmuje Zjednoczone Królestwo, Irlandię, Wyspę Man i Wyspy Normandzkie

- przybywają z Irlandii, Wyspy Man lub Wysp Normandzkich, a w ciągu ostatnich 14 dni przed przyjazdem do Anglii z tych krajów przebywały w innym państwie.

Kwarantanną zostaną objęci wszyscy przyjeżdżający – za wyjątkiem wyżej wymienionych – niezależnie od środków transportu, którymi podróżowali. Obejmuje to osoby przybywające do UK zarówno drogą morską, lotniczą jak i pociągiem.

Konieczne będzie wypełnienie formularza

Osoby przyjeżdżające do Anglii, które zostaną objęte kwarantanną, będą musiały 48 godzin przed przyjazdem wypełnić specjalny formularz Passenger Locator Form. https://visas-immigration.service.gov.uk/next Aby móc to zrobić, należy przygotować:

- dane dokumentu podróży,

- nazwę linii lotniczej, kolejowej lub promowej, z której korzystamy,

- nazwę biura podróży, z którego usług korzystamy,

- numer naszej rezerwacji,

- nazwę lotniska, stacji lub portu, do którego podróżujemy,

- datę naszego przyjazdu,

- numer lotu, połączenia kolejowego lub promu,

- adres, pod którym zamieszkamy w czasie 14-dniowej kwarantanny w UK,

- dane kontaktowe osoby, z którą można się skontaktować w przypadku naszego zachorowania.

Kto będzie zwolniony z kwarantanny?

Z 14-dniowej izolacji zostaną zwolnione:

- osoby mieszkające w UK, ale pracujące w innym kraju, które podróżują co najmniej raz w tygodniu między UK, a innym państwem, w którym pracują,

- osoby mieszkające poza UK, które jednak pracują na Wyspach i podróżują między miejscem pracy i zamieszkania co najmniej raz w tygodniu,

- zawodowi kierowcy przewożący towary lub osoby w międzynarodowym transporcie kołowym,

- ci, którzy przyjadą do Anglii, aby udać się zaraz do innego państwa,

- pracownicy sezonowi z branży rolniczej, którzy mają zapewnione zatrudnienie,

- pracownicy służby zdrowia, którzy są zarejestrowani i przyjeżdżają do Anglii w ramach obowiązków służbowych.

Kary za niezastosowanie się do zasad kwarantanny

W przypadku, gdy nie zastosujemy się do zasad dotyczących kwarantanny mogą nam grozić mandaty karne lub kary w wysokości 1 000 funtów. Dlatego konieczne jest udanie się zaraz po przyjeździe do Anglii do miejsca, w którym będziemy przechodzić kwarantannę.