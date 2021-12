Paszporty covidowe mogą być obowiązkowe w pubach i restauracjach. Czy będzie powrót 10-dniowej izolacji?

Niektórzy doradcy sugerują także powrót do 10-dniowej izolacji dla osób, które miały kontakt z zarażonymi.

Ministrowie mieliby rozważać rozszerzenie obowiązku okazania paszportów covidowych w pubach i restauracjach, aby zahamować rozprzestrzenianie się wariantu Omikron – podaje „The Times”. Do tej pory podjęto decyzję o wprowadzeniu ich w klubach nocnych i na wydarzeniach z dużą liczbą uczestników.

Zgodnie z Planem B, o wprowadzeniu którego poinformował w tym tygodniu Boris Johnson, konieczne będzie okazanie paszportu covidowego lub negatywnego testu na Covid przy wejściu do klubów nocnych lub na koncerty czy większe wydarzenia. Jak jednak donosi „The Times” rządowi doradcy chcieliby rozszerzenia tego wymogu na inne miejsca spotkań.

Paszporty covidowe w pubach i restauracjach

Liczba nowych restrykcji jak obowiązek „meldowania się” przy różnych wydarzeniach, obowiązkowe maseczki w szkołach średnich oraz wprowadzenie paszportów covidowych w pubach i restauracjach, jest obecnie rozważana przez brytyjski rząd.

Tzw. Plan C zakłada ponadto powrót obowiązku izolacji po kontakcie z osobami zarażonymi, co Nicola Sturgeon zdecydowała się właśnie wprowadzić w Szkocji. Premier powiedziała, że Wielkiej Brytanii grozi „tsunami zarażeń” po tym, jak dzienna liczba przypadków wzrosła do najwyższego poziomu od stycznia.

Ponowna 10-dniowa kwarantanna po kontakcie z zarażonymi

Jeden z doradców naukowych powiedział „The Times”, że powrót izolacji dla osób, które miały kontakt z chorymi, oraz wymóg negatywnego testu w miejscach publicznych byłby skutecznym „następnym krokiem”. Dodał także, że „konieczne może być wprowadzenie czegoś jeszcze, ale może to okaże się wystarczające do stycznia”.

Boris Johnson, uwikłany w aferę dotyczącą imprez świątecznych na Downing Street w czasie ubiegłorocznego ścisłego lockdownu, niechętnie podchodzi do wprowadzenia kolejnych restrykcji.

Istnieją także obawy, że ponowne wprowadzenie 10-dniowej izolacji doprowadzi do „pingdemii”, która w okresie letnim miała wpływ na poważne braki wśród pracowników, gdy tysiące ludzi musiało się izolować, co doprowadziło do niedoborów żywności i chaosu w transporcie.