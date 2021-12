Najwyższa liczba zarażonych od stycznia. Aż 58 000 przypadków dziennie

Najnowsze dane dotyczące zarażeń koronawirusem pokazują niepokojący wzrost do 58 194 przypadków dziennie, co jest najwyższą liczbą od stycznia. Coraz więcej pojawia się głosów krytycznych, że Plan B został wprowadzony zbyt późno i nie zahamuje on tendencji wzrostowej.

Po tym, jak rząd zdecydował się wprowadzić w życie Plan B i zaostrzyć niektóre restrykcje, m.in. wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych jak kina, teatry, muzea, galerie i kościoły, w piątek opublikowano niepokojące dane dotyczące zarażeń Covid-19.

Najwyższa liczba zarażeń od stycznia

W piątek zarejestrowano najwyższą liczbę nowych zarażeń koronawirusem od 9 stycznia. W całym kraju liczba nowych przypadków wzrosła do 58 194 w ciągu 24 godzin (piątek), co jest 15-procentowym wzrostem w porównaniu z tym samym czasem w ubiegłym tygodniu.

Wskaźniki infekcji na 100 000 osób w ciągu siedmiu dni do 5 grudnia ujawniają, że tylko około 20 lokalnych obszarów na południe od Nottingham odnotowało liczbę zachorowań poniżej 400.

Najbardziej dotknięte regiony znajdują się głównie na południowym-wschodzie – tam wskaźnik zachorowań wynosi 910,6. Również w Devon odnotowano wysoki wskaźnik wraz z Gloucester i South Nothampotshire.

Ponadto Wielkiej Brytanii odnotowano 448 przypadków zarażeń wariantem Omikron (443 w Anglii, jeden w Szkocji i cztery w Walii) w ciągu ostatnich 24 godzin, a całkowita liczba w UK wynosi 1 265.

Trzecia dawka na Omnikron

Kolejnych 24 039 osób otrzymało pierwszą dawkę szczepionki w UK, a całkowita liczba zaszczepionych na Wyspach wzrosła do 51 207 486. Dwie dawki szczepionki otrzymało już 46 674 061 osób, a w czwartek drugą dawkę otrzymały 33 824 osoby.

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii bardzo namawiani są przez rząd do zaszczepienia się trzecią dawką szczepionki. Niedawno naukowcy stwierdzili, że jedynie trzecia dawka w 70-75 procentach chroni przed wariantem Omikron.