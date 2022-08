Pasażerowie zmuszeni do siedzenia w czyichś wymiotach w samolocie podczas podróży z Londynu

fot. Twitter

Pewna rodzina, która udała się w podróż lotniczą do Turcji z Londynu, była zniesmaczona i oburzona, gdy załoga samolotu kazała im siedzieć niedaleko czyichś wymiotów z poprzedniego lotu. 52-letnia pasażerka opublikowała zdjęcie na Twitterze i napisała, że personel przykrył wymity kocem, oczekując, że rodzina będzie tam siedziała przez 4 godziny lotu.

52-letnia kobieta twierdzi, że jej syn zdał sobie sprawę z tego, co znajduje się na podłodze przy jego fotelu, dopiero w chwili, gdy podniósł znajdujący się tam koc. Gdy pasażerka poskarżyła się załodze samolotu, spotkała się z niezrozumieniem i irytacją.

Koszmarny lot

52-letnia kobieta, która wraz z mężem i dwoma synami, wybrała się w podróż z lotniska Stansted w Londynie do Antalyi w Turcji, miała koszmarny lot. Były to ich pierwsze wspólne wakacje za granicą od trzech lat. To, co powinno być dla nich ekscytującym początkiem podróży, zostało zrujnowane przez załogę samolotu Corendon Airlines.

52-letnia kobieta powiedziała „My London”:

- Wszyscy byliśmy ściśnięci próbując znaleźć nasze miejsce i postawić nasze torby. Nie zauważyłam tego od razu, dopiero kiedy chłopcy usiedli i zaczęli odwracać się mówiąc: „ohyda”.

Gdy kobieta powiadomiła personel samolotu o obrzydliwym odkryciu, ten był „niegrzeczny” wobec niej. Rodzina nie mogła zrozumieć, dlaczego ich siedzenia nie zostały posprzątane, zwłaszcza, że każdy samolot powinien zostać oczyszczony przed kolejnym lotem.

Trauma on @Corendon_Air founded by @yildiraykaraer as our kids seating area had fresh vomit from the flight before. Flight attendants knew but didn’t care, we’re rude & expressed there is no cleaning policy. Absolutely disgusting! How can this be happening? pic.twitter.com/LLrG8roybJ — Justine Nagaur (@AuroraFacets) August 14, 2022

Lot okazał się fiaskiem

52-latka powiedziała:

- To było fiasko. Jakbyś znajdował się w surrealistycznej sytuacji, kiedy czujesz ekstremalną reakcję na coś, a ludzie, do których powinieneś mieć zaufanie, są nie tylko niegrzeczni, ale też całkowicie apatyczni wobec całej sytuacji. Zaczynasz wtedy myśleć, czy to ja, czy jestem zbyt wybredny i potem myślisz: „nie, to jest naprawdę obrzydliwe”.

Kobieta powiedziała, że ​​jej synowie musieli siedzieć na fotelach z nogami do góry, nie dotykając podłogi przez około 30 minut, zanim znaleziono im miejsce gdzie indziej.

